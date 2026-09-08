Ligue des Champions : Yaya Touré pourrait réaliser un exploit face au PSG selon Opta

Le Paris Saint-Germain lancera sa défense de la Ligue des champions face au Slovan Bratislava, mercredi 9 septembre au Parc des Princes. Selon les projections d’Opta, le club parisien disposerait de 83,7 % de chances de victoire contre seulement 6,3 % pour son adversaire. Un écart qui n’empêche pas Yaya Touré coach du Slovan Bratislava de disposer de plusieurs arguments pour tenter de perturber le champion d’Europe.

Yaya Touré retrouve une compétition qu’il connaît

Avant de s’installer sur le banc du Slovan, Yaya Touré avait déjà marqué l’histoire de la Ligue des champions comme joueur. Avec Barcelone, l’ancien international ivoirien a remporté la compétition en 2009 et avait même débuté la finale contre Manchester United au poste de défenseur central. L’UEFA recense également 70 apparitions de Touré en Ligue des champions, ce qui le place parmi les Africains les plus expérimentés dans cette compétition.

Seize ans après son sacre européen, le technicien ivoirien aborde cette fois la C1 depuis le banc. Sa qualification avec le Slovan constitue déjà un événement historique : il est devenu le premier entraîneur africain à conduire un club jusqu’à la phase de ligue de la Ligue des champions. Il a franchi cette étape après la victoire de son équipe contre Celje, qui a permis aux Slovaques de s’imposer 3-2 sur l’ensemble des deux rencontres.

Barseghyan et Šporar, deux armes pour le Slovan

Le Slovan pourra d’abord compter sur Tigran Barseghyan, l’un de ses principaux créateurs. L’ailier arménien avait été son joueur le plus décisif en matière de buts, de passes et d’occasions créées lors de sa précédente campagne dans la phase de ligue. Sa capacité à attaquer les espaces pourrait être importante face aux montées des défenseurs parisiens.

À la pointe de l’attaque, Andraž Šporar apporte son expérience et son efficacité. L’attaquant slovène a déjà marqué deux fois durant les tours qualificatifs de cette campagne. Son rôle pourrait être déterminant si le Slovan parvient à exploiter les transitions rapides et à atteindre la surface parisienne. Le parcours réalisé pendant les qualifications constitue aussi un élément à prendre en compte. Sous Touré, le Slovan a éliminé successivement plusieurs adversaires avant de franchir l’obstacle Celje et d’accéder à la phase de ligue.

Une série historique favorable au PSG

Les statistiques d’Opta ajoutent une pression supplémentaire sur les visiteurs. D’après les données communiquées avant cette rencontre, aucun des 35 derniers champions d’Europe ayant commencé la campagne suivante à domicile n’a perdu son match d’ouverture. Le dernier cas remontait au Celtic en 1967-1968. Le PSG cherchera donc à prolonger cette série, alors que ses résultats domestiques sont moins convaincants en ce début de saison.

Les Parisiens n’ont remporté aucun de leurs quatre premiers matches nationaux, dont une défaite 2-1 contre Monaco. Pour le Slovan, l’objectif consisterait donc à profiter de ces incertitudes tout en s’appuyant sur la créativité de Barseghyan, l’expérience de Šporar et les idées de Touré. Si Opta place largement le PSG en tête, une victoire slovaque ferait surtout entrer l’ancien champion d’Europe ivoirien dans une nouvelle page de l’histoire de la C1.