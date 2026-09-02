Luanniao : le "porte-avions spatial" chinois n'est que de la science-fiction, confirme son créateur

Le géant public China Global Culture Communications, filiale de l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC), a confirmé que le Luanniao relève d’un univers de fiction et non d’un programme militaire réel. Son directeur général, Li Tian’ang, a comparé ce projet à l’univers Marvel ou DC lors d’un entretien accordé à des journalistes chinois, une déclaration relayée sur Zhihu.

Une vidéo conceptuelle diffusée par la télévision d’État

Début janvier, la chaîne publique CCTV a diffusé une animation présentant le Luanniao comme un porte-avions volant de 120 000 tonnes, mesurant 242 mètres de long pour 684 mètres d’envergure. L’appareil y est décrit comme capable d’embarquer 88 drones furtifs baptisés « Xuan Nu » et d’évoluer à la limite de l’atmosphère terrestre, hors de portée des systèmes de défense antiaérienne.

La presse occidentale traite le projet comme un programme militaire réel

Plusieurs médias occidentaux ont présenté le Luanniao comme la pièce maîtresse d’un projet militaire chinois. Franceinfo a titré sur « un titanesque porte-avions spatial », décrit comme « pièce maîtresse de son projet militaire spatial Nantianmen » (Franceinfo). Le site Sciencepost a de son côté interrogé la faisabilité technique du projet sans mentionner son statut d’univers fictif assumé par ses créateurs (Sciencepost).

Un projet culturel destiné à la jeunesse

Selon Li Tian’ang, le Nantianmen Project, le Luanniao Project et le Tianxing Project sont des trames narratives de l’univers fictif « AVIC Universe », utilisées comme activité d’expérience immersive aéronautique, et cela n’existe pas dans la réalité. Le média chinois Guancha a confirmé cette version en janvier, précisant que ce projet n’est pas un véritable programme militaire ou spatial national. Baptisé « ULTRAVIC », cet univers imaginaire situe l’origine du Luanniao dans un scénario où l’humanité affronterait une menace extraterrestre, avec un lancement du programme fixé entre 2041 et 2043 selon les versions.

Des maquettes exposées depuis 2018

L’existence publique du Luanniao ne date pas de cette année. Un premier modèle a été présenté au salon aéronautique de Zhuhai en 2018, puis lors d’une journée portes ouvertes de l’armée de l’air à Changchun en 2019. Selon la fiche descriptive du projet, l’univers fictif regroupe à ce jour environ 500 000 mots de textes et près de 100 maquettes d’armements conceptuels. Un parc à thème dédié, doté de mécanismes en réalité augmentée, doit ouvrir à Shanghai au premier trimestre, avec une inauguration prévue pour coïncider avec le centenaire de l’armée chinoise.

AVIC reste un constructeur militaire réel, à l’origine des chasseurs furtifs J-20 et des bombardiers H-6. Le Luanniao appartient à sa filiale culturelle, dont l’activité couvre l’éducation aéronautique, la production audiovisuelle et le tourisme immersif, sans lien direct avec les programmes d’armement du groupe.