Ukraine : face aux assauts russes, Macron va prêter deux systèmes de défense aérienne à Kiev

Deux systèmes français de défense aérienne doivent être temporairement envoyés en Ukraine pour aider le pays à intercepter les attaques russes. Prévue depuis juillet, cette mise à disposition revient dans l’actualité après les nouvelles discussions entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à New York, lundi 22 septembre, consacrées au renforcement des capacités ukrainiennes avant l’hiver.

Les équipements concernés sont des SAMP/T, conçus conjointement par la France et l’Italie. Ils peuvent utiliser des missiles Aster 30 pour intercepter des avions, des drones, des missiles de croisière et certaines menaces balistiques.

Deux systèmes français seront ensuite restitués

La décision concernant ces deux systèmes ne date pas de la rencontre de septembre. Elle figure dans la déclaration franco-ukrainienne publiée le 14 juillet 2026. Le principe retenu est temporaire : Kiev pourra utiliser deux équipements français pendant qu’elle attend ses propres systèmes de nouvelle génération. L’Ukraine prévoit d’acquérir quatre SAMP/T NG. Les premières livraisons de composants sont prévues à partir de 2027. Lorsque ces nouveaux équipements seront disponibles, les deux systèmes fournis provisoirement devront retourner en France, selon l’accord publié par l’Élysée.

Le programme prévoit aussi plusieurs radars. Un GF300 est attendu sur le territoire ukrainien avant la fin de 2026. Cinq GM400 doivent suivre d’ici fin 2027. Ces équipements permettent de détecter et de suivre les menaces aériennes afin de faciliter leur interception. Paris et Rome ont également accepté de raccourcir le calendrier prévu pour une quantité d’Aster 30 dont le nombre n’a pas été communiqué. Ces missiles doivent parvenir à l’Ukraine au plus tard en octobre 2026. Les trois pays prévoient aussi leur fabrication sous licence sur le territoire ukrainien.

Macron et Zelensky préparent la défense de l’hiver

Le 22 septembre, Macron et Zelensky ont poursuivi leurs discussions sur les besoins de défense aérienne de Kiev. Selon la présidence ukrainienne, les échanges ont porté sur l’obtention de SAMP/T supplémentaires et des missiles nécessaires à leur fonctionnement.

Le financement envisagé passerait par les ressources d’un mécanisme européen de prêt destiné à l’Ukraine. Les deux pays examinent également la possibilité de produire localement certains équipements de défense aérienne et leurs munitions.

Les installations énergétiques ukrainiennes font partie des sites que Kiev cherche à protéger pendant la période hivernale. Centrales électriques, sous-stations et autres infrastructures énergétiques ont été visées à plusieurs reprises par les forces russes depuis le début de la guerre.

Les Aster 30 au centre du dispositif

Le SAMP/T est l’un des systèmes européens permettant de répondre à plusieurs catégories de menaces aériennes. Sa nouvelle version peut employer l’Aster B1NT, conçu pour accroître les capacités d’interception contre les missiles balistiques.

La France avait déjà fourni avec l’Italie un premier système SAMP/T à l’Ukraine en 2023. Les équipements prévus en 2026 doivent augmenter les capacités disponibles avant l’arrivée des quatre systèmes de nouvelle génération commandés par Kiev. Contrairement à une livraison définitive, les deux systèmes français resteront donc la propriété de la France. Paris doit les récupérer lorsque les nouveaux équipements destinés à l’Ukraine auront été livrés.