Malgré lui, l'ex-partenaire de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr poussé vers la sortie par le Fenerbahçe

Anderson Talisca n’a plus de club depuis le 3 septembre. Le Fenerbahçe a annoncé la rupture du contrat de son attaquant brésilien, alors même que celui-ci venait de le prolonger jusqu’en 2028 quelques mois plus tôt.

Un départ qui ne venait pas de lui

Le club stambouliote évoque une séparation actée « par accord mutuel« , selon les termes de son communiqué officiel. Le journaliste turc Samet Çayır, de Fanatik, apporte toutefois un éclairage différent : le joueur de 32 ans ne souhaitait pas quitter la Turquie et avait entrepris de s’y installer durablement, s’étant réinstallé dans un logement plus grand peu de temps auparavant. La limite réglementaire imposée aux clubs turcs, fixée à dix joueurs étrangers plus quatre au sein d’un effectif, aurait contraint la direction à réduire ses effectifs, plaçant le Brésilien parmi les joueurs à céder.

Talisca aurait posé une condition avant d’accepter ce départ : le versement de l’intégralité des sommes qui lui restaient dues par le club. Une rencontre entre le joueur et les dirigeants turcs devait se tenir dans les jours suivants pour arrêter les termes définitifs de la séparation.

Un bilan offensif solide sur un an et demi

Arrivé en janvier 2025 en provenance d’Al-Nassr, l’attaquant laisse des statistiques élevées : 44 buts inscrits en 75 rencontres toutes compétitions confondues, soit une moyenne proche d’un but tous les deux matches. Il a marqué lors des quatre premières sorties de son équipe dans les tours préliminaires de la Ligue des champions, une contribution directe au retour du club turc dans la compétition, dix-huit ans après sa dernière participation.

Avant son passage en Turquie, le natif de Feira de Santana, dans l’État de Bahia, avait construit sa réputation sur les pelouses portugaises. Formé au Benfica, il y avait disputé 78 matches avant de rejoindre l’Arabie saoudite, où il avait signé à Al-Nassr trois ans avant l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Les deux hommes avaient ensuite formé une attaque redoutée du championnat saoudien durant quatre saisons communes, Talisca allant jusqu’à qualifier son ancien coéquipier de « meilleur joueur de l’histoire« .

Direction les Émirats arabes unis

Le prochain point de chute de l’attaquant semble déjà arrêté. D’après le site spécialisé Transfermarkt, citant le journaliste Resat Can Ozbudak, un accord aurait été trouvé avec le club émirati d’Al-Jazira, actuel leader du championnat local. Le Brésilien y retrouverait un autre compatriote, Malcom, transfuge d’Al-Hilal la saison passée.

Le site TransferFeed avance de son côté la piste d’un contrat de deux ans, sans indemnité de transfert versée au Fenerbahçe. Les modalités financières précises de cet accord n’ont pas été confirmées officiellement par les deux parties à ce stade.