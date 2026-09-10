Malgré ses ambitions, Mbappé place la Ligue des champions au-dessus du Ballon d'Or

Kylian Mbappé a clarifié ses priorités après la victoire du Real Madrid face à l’Inter Milan, le mardi 8 septembre, lors du coup d’envoi de la nouvelle formule de la Ligue des champions. L’attaquant l’a confié à CBS Sports Golazo.

Une priorité assumée publiquement

« Remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid est plus important pour moi que le Ballon d’Or », a déclaré le joueur. Il ajoute avoir déjà évoqué la récompense individuelle, mais replace le trophée collectif au sommet de ses objectifs, rappelant qu’il évolue dans le club où il rêvait de jouer depuis l’enfance. « Je joue pour le club de mes rêves et il est vraiment important que je gagne la Ligue des champions ici », insiste-t-il, tout en reconnaissant que le Ballon d’Or reste selon lui une opportunité à saisir cette année.

Avant la rencontre, l’attaquant français s’était également montré réceptif aux discussions autour d’une possible récompense individuelle, jugeant naturel qu’on l’évoque comme prétendant au Ballon d’Or après ses performances lors de la Coupe du Monde 2026, estimant qu’il était naturel que les gens le considèrent comme un vainqueur potentiel du Ballon d’Or cette année après ses exploits lors de la Coupe du monde.

Des chiffres impressionnants, aucun sacre majeur

Les statistiques de Mbappé montrent l’ampleur de son rendement individuel. Arrêté au 9 juillet 2026, son total en sélection s’élève à 105 matches pour 64 buts, tandis qu’il compte 99 matches et 70 buts en compétitions de clubs de l’UEFA, ainsi que 372 matches et 297 buts en compétitions nationales. Lors du dernier Mondial, il a battu le record des Bleus détenu par Just Fontaine (13 buts en Coupe du monde) pour le porter à 18 réalisations, et il a dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, avec 58 buts.

Malgré cette avalanche de statistiques, aucun trophée collectif majeur ne figure encore à son palmarès madrilène. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Mbappé a inscrit d’énormes quantités de buts, sans que le club ne parvienne à remporter le moindre titre majeur. L’attaquant lui-même reconnaît des marges de progression collective, notamment en comparaison avec d’autres cracks européens plus décisifs sur le plan des trophées, admettant qu’il fallait s’améliorer tout en refusant les comparaisons directes avec Ousmane Dembélé ou Raphinha.

La cérémonie du Ballon d’Or 2026 à Londres le 26 octobre

La liste des trente nommés au Ballon d’Or masculin a été publiée le 8 septembre. La cérémonie de remise, elle, se tiendra le lundi 26 octobre à Londres, une première dans l’histoire du trophée, habituellement organisée à Paris. Cette 70e édition marquera sept décennies depuis la création du prix, tout en rendant hommage à Stanley Matthews, premier lauréat en 1956. Le jury masculin est composé de journalistes issus des 100 meilleurs pays au classement FIFA, tandis que 50 journalistes votent pour le prix féminin. Le vote portera sur la saison 2025-2026, Coupe du Monde 2026 comprise, et désignera le successeur du tenant du titre Ousmane Dembélé.

Le Real Madrid demeure par ailleurs le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions, avec quinze sacres européens depuis la création de l’épreuve en 1955, aucun autre club n’ayant remporté la compétition à plus de sept reprises — un repère qui replace directement l’ambition affichée par Mbappé après le coup d’envoi de sa nouvelle campagne européenne.