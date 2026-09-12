Mali : CNN révèle la présence de spécialistes ukrainiens auprès des rebelles touaregs

Quinze combattants ukrainiens agiraient actuellement dans le désert du nord malien, en appui à des insurgés touaregs opposés aux forces russes présentes sur place. C’est ce qu’affirme une enquête du réseau américain CNN, publiée ce 12 septembre 2026 et fondée sur les témoignages de plusieurs militaires ukrainiens impliqués dans ces missions.

Ce groupe, lié aux services de renseignement de l’armée ukrainienne, n’engagerait pas le combat lui-même. Son rôle consisterait plutôt à encadrer les insurgés dans le pilotage de drones et à leur transmettre un savoir-faire technique acquis sur le front en Europe de l’Est. « Le signal de leur drone m’arrive par internet, et je leur indique aussitôt par radio quoi faire et où voler », aurait expliqué l’un de ces instructeurs à des journalistes de la chaîne.

Cette affaire ravive un contentieux ancien entre les deux pays. En août 2024, Bamako avait déjà coupé tout lien diplomatique avec Kiev, après qu’un porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriï Ioussov, eut laissé entendre que son pays avait fourni un appui aux rebelles lors des affrontements de Tinzaouatène, un épisode meurtrier ayant coûté la vie à des dizaines de soldats maliens et de mercenaires du groupe Wagner. Kiev avait alors nié toute implication significative. Les nouveaux éléments recueillis par CNN relancent aujourd’hui cette controverse en apportant des témoignages inédits.

Une implication qui dépasserait les frontières maliennes

D’autres pays africains seraient concernés par ce type d’opérations, toujours selon une source proche des services ukrainiens. Le Soudan accueillerait lui aussi des instructeurs venus de Kiev, tandis que des militaires originaires du Tchad, du Niger et du Burkina Faso auraient été envoyés au Mali pour y recevoir un entraînement similaire. Un dispositif comparable existerait en Libye, où des unités navales ukrainiennes seraient basées près de Misrata depuis la fin de l’année 2025 dans le but de perturber les activités pétrolières russes dans la région. À titre de repère, les liens diplomatiques entre les deux États remontaient à 1992, au moment où le Mali amorçait sa transition vers le multipartisme, bien avant que la crise actuelle ne les efface complètement.

Kidal, symbole des rapports de force dans le nord malien

Toujours selon le témoignage recueilli par CNN, des Ukrainiens auraient contribué à la reconquête de Kidal par les rebelles cette année. Cette localité, tombée sous contrôle gouvernemental en 2013 après des années sous domination des mouvements touaregs, aurait été reprise à la faveur d’une offensive menée conjointement avec des groupes proches d’Al-Qaïda. Moscou aurait dénoncé, par la voix de son ministère de la Défense, l’intervention de « formateurs mercenaires » venus d’Ukraine et d’Europe.

Deux discours qui s’opposent sur le terrain africain

Interrogé sur ces accusations le mois dernier, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a défendu la légalité de l’action de l’Africa Corps, la présentant comme une réponse à des demandes officielles émanant des gouvernements du continent. Du côté ukrainien, une source du renseignement militaire a indiqué à CNN que ces déploiements visent à affaiblir l’influence russe hors d’Europe, tout en offrant à l’armée ukrainienne l’occasion de tester son matériel dans des conditions très éloignées de celles rencontrées sur le front ukrainien.