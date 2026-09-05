Mbappé attaqué en Espagne après la défaite contre le Betis, Mourinho le défend

Le Real Madrid a subi sa première défaite de la saison vendredi soir face au Real Betis, battu 1-0 à Séville lors de la quatrième journée de Liga. Très attendu après son excellent début de championnat, Kylian Mbappé se retrouve au centre des critiques de plusieurs médias espagnols après une rencontre au cours de laquelle il n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, dont un penalty dans le temps additionnel.

Un premier accroc après trois victoires

Ce revers intervient alors que le Real Madrid avait parfaitement lancé sa saison sous les ordres de José Mourinho. Les Madrilènes avaient remporté leurs trois premiers matches de Liga et inscrit dix buts, avec des succès contre l’Espanyol, la Real Sociedad et Málaga. Cette dynamique avait installé l’équipe parmi les formations les plus performantes du début de championnat.

Le déplacement au Betis constituait toutefois un test plus exigeant. Avant la rencontre, Mourinho avait rappelé que le Real devait évoluer à son meilleur niveau pour s’imposer à Séville, où ses dernières visites avaient été compliquées. Selon l’entraîneur portugais, il était difficile de gagner sur ce terrain sans réaliser une grande prestation.

Le scénario lui a finalement donné raison. Malgré plusieurs situations dangereuses, le Real n’a pas trouvé la faille. Troy Parrott a donné l’avantage au Betis à la 81e minute après une intervention de Thibaut Courtois, avant qu’Álvaro Vallés ne repousse le penalty de Mbappé dans le temps additionnel.

La presse espagnole cible Mbappé

Cette inefficacité a rapidement placé Mbappé sous le feu des critiques. AS a insisté sur son manque de réussite et sur les difficultés du Real à l’extérieur, tandis que Marca a estimé que le Français avait pesé négativement sur l’issue de la rencontre.

Dans son analyse, le journaliste de Marca José Vicente Hernáez considère que Mbappé aurait pu changer le résultat s’il avait converti ses occasions. De son côté, Tomás Roncero, éditorialiste d’AS, a également consacré son analyse à la soirée difficile de l’attaquant français.

Les critiques ne portent donc pas uniquement sur le penalty arrêté par Vallés. La presse madrilène lui reproche aussi son manque d’efficacité dans les différentes situations obtenues avant cette ultime occasion.

Mourinho refuse d’accabler son attaquant

José Mourinho, lui, n’a pas choisi de faire de Mbappé le responsable de cette première défaite. Après la rencontre, l’entraîneur a défendu son groupe et estimé que le Real Madrid avait suffisamment produit pour obtenir un meilleur résultat.

À propos du penalty manqué, son discours a été collectif : « Quand l’un de nous tire le penalty, nous y allons tous ensemble. » Mourinho a également félicité le Betis et expliqué qu’il ne parvenait pas à comprendre pourquoi son équipe avait perdu au regard du contenu de la rencontre.

Le contraste est donc net : la presse espagnole pointe l’inefficacité de Mbappé, tandis que Mourinho refuse d’en faire le principal responsable du revers madrilène.