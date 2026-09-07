Mbappé choisit sa légende préférée du Ballon d’Or, puis refuse de départager Messi et Ronaldo

Kylian Mbappé a placé Lionel Messi au-dessus de Zinedine Zidane et de Ronaldo Nazário dans son classement personnel des grands vainqueurs du Ballon d’Or, avant de refuser de départager Messi et Cristiano Ronaldo. Le joueur du Real Madrid s’est prêté à ce jeu dans le cadre de son entretien avec L’Équipe, publié le 7 septembre 2026.

Le parcours proposé à l’attaquant français permet de mesurer les références qui composent sa propre hiérarchie. Il commence par Ousmane Dembélé, choisi devant Karim Benzema, puis conservé face à Rodri, Luka Modrić et Kaká. Lorsque Ronaldinho entre dans le duel, Mbappé finit toutefois par retenir le Brésilien. R9 élimine ensuite Ronaldinho et Johan Cruyff, avant de céder face à Zidane. Le français choisit finalement Messi contre son ancien coéquipier et idole. Au dernier duel, Messi contre Cristiano Ronaldo, il utilise son « Pass Joker » et ne tranche pas.

Messi et Ronaldo dominent le palmarès

Sur le plan des récompenses individuelles, les deux derniers noms du jeu occupent aussi une position exceptionnelle. Messi possède huit Ballons d’Or, un record, contre cinq pour Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs ont dominé la récompense pendant plus d’une décennie, avec treize trophées cumulés entre 2008 et 2023.

La carrière de Messi comprend aussi le sacre mondial de l’Argentine en 2022, tandis que Ronaldo s’est imposé comme l’une des grandes références offensives de l’histoire. Leur duel constitue donc davantage qu’une opposition entre deux anciens lauréats : il oppose les deux joueurs les plus titrés de l’histoire du Ballon d’Or.

Zidane, R9, Ronaldinho et Cruyff dans l’histoire

Le choix de Mbappé en faveur de Zidane devant Ronaldo Nazário correspond à deux héritages différents. Zidane n’a remporté qu’un Ballon d’Or, en 1998, mais son palmarès comprend également la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000 avec la France. R9 possède deux Ballons d’Or, obtenus en 1997 et 2002, et reste associé à l’une des carrières de buteur les plus marquantes de sa génération.

Ronaldinho, lauréat en 2005, a marqué son époque par son influence technique et son rôle dans le sacre mondial brésilien de 2002. Cruyff, trois fois récompensé en 1971, 1973 et 1974, représente une autre dimension historique : son influence dépasse ses statistiques individuelles et concerne aussi l’évolution du football et de ses idées tactiques.

Mbappé peut-il rejoindre ce cercle ?

La question se pose désormais pour Mbappé lui-même. À 27 ans, le Français n’a encore jamais remporté le Ballon d’Or, mais il se présente en candidat sérieux pour l’édition 2026. Après une Coupe du monde particulièrement productive, le capitaine des bleus figure parmi les favoris pour remporter le trophée. Son dossier repose sur une saison individuelle très forte avec le Real Madrid et sur ses performances avec la France.

José Mourinho a aussi publiquement défendu sa candidature, considérant que le trophée doit récompenser le meilleur joueur individuellement plutôt que dépendre uniquement du vainqueur d’une compétition. Mbappé doit donc encore transformer ses performances en trophée individuel. S’il y parvient en 2026, il ne rejoindra pas encore Messi, Ronaldo ou Cruyff au palmarès, mais franchira la première étape vers une place durable parmi les grandes figures de l’histoire du Ballon d’Or.