Mbappé fait son choix parmi les pépites de la nouvelle génération, Yamal se détache

Lamine Yamal occupe une place particulière dans les choix de Kylian Mbappé sur les jeunes talents du football actuel. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, l’attaquant français a cité plusieurs joueurs promis, selon lui, à une grande carrière, mais a réservé une appréciation particulière au jeune Barcelonais.



Interrogé sur les joueurs de la nouvelle génération qui lui plaisent, Mbappé a d’abord retenu Yamal. « Il a tout pour lui », a estimé le Français à propos de l’ailier du FC Barcelone. Une reconnaissance qui intervient alors que l’Espagnol s’est déjà imposé parmi les joueurs offensifs les plus décisifs de sa génération.

Yamal déjà au rendez-vous des grands

À seulement 19 ans, Yamal n’est plus seulement considéré comme un espoir. Le barcelonais a terminé la saison 2025-2026 avec 16 buts et 11 passes décisives en Liga. Il a également participé au titre de champion d’Espagne remporté par le Barça. Son évolution ne se limite pas à ses statistiques.

Le jeune international espagnol est devenu un élément majeur du dispositif barcelonais et assume désormais une responsabilité offensive importante. Son rendement lui a aussi permis de s’installer dans les discussions concernant les meilleurs joueurs du monde malgré son très jeune âge. Cette progression explique en partie la place accordée à Yamal par Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France ne s’est toutefois pas arrêté au joueur du Barça.

Mbappé cite plusieurs profils différents

Estevao figure également dans sa sélection. Le jeune brésilien est apprécié pour sa créativité, tandis qu’Arda Güler est présenté par Mbappé comme un joueur capable d’aller très haut dans sa carrière. Le français a aussi évoqué Endrick, dont il retient surtout les qualités de finisseur.

Le Brésilien évolue désormais au Real Madrid et représente un autre profil offensif appelé à progresser au plus haut niveau. Deux autres noms français complètent cette liste : Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Selon Mbappé, les deux joueurs du Paris Saint-Germain « vont faire une grande carrière ».

Une génération déjà performante

La particularité de cette génération est donc de réunir des joueurs encore très jeunes mais déjà exposés au football de haut niveau. Yamal, Güler, Doué, Zaïre-Emery, Endrick et Estevao évoluent tous dans des environnements où leurs performances sont observées avec attention. Parmi eux, Yamal possède toutefois une avance en matière d’exposition et de régularité.

À 19 ans, il cumule déjà plusieurs saisons au plus haut niveau avec le FC Barcelone et l’équipe d’Espagne. Avec la Roja, le prodige barcelonais a remporté l’Euro et la Coupe du monde ce qui le propulse dans une catégorie hors du commun. Le choix de Mbappé prend ainsi une dimension particulière. Au milieu de plusieurs jeunes talents qu’il considère capables de réussir une grande carrière, Yamal est celui auquel il associe l’appréciation la plus forte.