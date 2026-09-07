Mbappé s'impose contre un sponsor lors d'une conférence : son contrat en Chine intrigue

Une bouteille de soda a été écartée du pupitre par Kylian Mbappé, lundi 7 septembre, lors de sa conférence de presse au Real Madrid. Le geste s’est reproduit une seconde fois quelques minutes plus tard, lorsqu’un autre récipient de la même marque a été replacé devant l’attaquant français.

L’attaquant du club madrilène s’exprimait à la veille du match de Ligue des champions face à l’Inter Milan. Dès la première question posée par les journalistes, il a déplacé la bouteille pour qu’elle sorte du champ des caméras. La marque écartée serait liée à l’un des partenaires officiels de l’UEFA, ce qui donne au geste une portée qui dépasse la simple anecdote.

Un refus qui vise un partenaire de la compétition

Ce type de mise à l’écart d’un produit sponsorisé n’est pas inédit dans le monde du football. Cristiano Ronaldo avait provoqué un épisode similaire lors de l’Euro 2020, en retirant deux bouteilles de Coca-Cola posées devant lui avant un match contre la Hongrie, provoquant une chute passagère de plusieurs milliards de dollars de la capitalisation boursière du groupe américain. Paul Pogba avait imité ce geste quelques jours plus tard avec une bouteille de bière sans alcool Heineken. L’UEFA avait alors précisé qu’aucune sanction ne serait prise, rappelant que chacun est libre de boire les boissons qu’il préfère.

Les raisons précises du geste de Mbappé n’ont pas été confirmées officiellement. Rien n’indique à ce stade s’il s’agit d’une prise de position contre la marque en question ou d’une habitude personnelle sans lien avec un message commercial.

Le paradoxe d’un contrat en Chine

Cette rigueur affichée face à un sponsor occidental contraste avec l’investissement commercial du joueur en Chine, où il a rejoint le réseau social Xiaohongshu dès avril 2024. Il y a notamment tourné, aux côtés de l’ancien champion olympique Liu Xiang, une publicité en mandarin devenue virale sur les plateformes chinoises. Cette activité s’inscrirait dans une stratégie plus large déployée depuis deux ans sur ce marché, où le joueur communique directement avec des millions d’abonnés.

Le contenu exact des accords commerciaux qui le lient à ce marché n’a pas été rendu public dans son intégralité. Cette zone d’ombre alimente une question simple : la ligne suivie face aux sponsors occidentaux s’applique-t-elle de la même manière sur l’ensemble des marchés où Mbappé développe son image ?

Pas de réaction officielle pour l’instant

Ni le Real Madrid, ni l’organisateur de la compétition n’ont communiqué à ce stade sur l’incident. Le club madrilène affrontera l’Inter Milan mardi pour sa première sortie de la phase de Ligue des champions cette saison, un match qui devrait cette fois concentrer l’attention sur le terrain plutôt que sur le pupitre de la salle de presse.