Mbappé veut s'inspirer de la carrière de Zidane jusqu'au bout, ce qu'il annonçait il y a quelques années

Kylian Mbappé n’exclut pas de devenir entraîneur après sa carrière de joueur. L’attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France a récemment évoqué cette possibilité. Il l’avait notamment abordée en 2019 dans un entretien accordé à Sport & Style, alors qu’il avait 20 ans. Le Français expliquait déjà vouloir passer ses diplômes et s’appuyer sur les enseignements tirés auprès de ses différents entraîneurs. Avant la Coupe du monde 2026, il est revenu sur cette éventuelle reconversion lors d’un entretien spécial avec Didier Deschamps pour Le Parisien.

Mbappé considère ce projet comme une possible transition après ses années sur les terrains. Il estime toutefois que devenir entraîneur nécessite un changement de perspective. Selon lui, un ancien joueur doit être capable de tourner la page de sa carrière avant de prendre place sur un banc. Une étape qu’il juge indispensable pour pouvoir ensuite transmettre son expérience à un groupe. Le capitaine des Bleus n’écarte donc pas cette voie, mais refuse de considérer son vécu de joueur comme une garantie de réussite.

Mbappé et sa famille sont les propriétaires du club de Caen

Pour rappel, lui et sa famille sont propriétaires du club de Caen. Une arrivée sur le banc des Normands d’ici une dizaine d’années voire un peu plus peut être envisagée. Le stade Malherbe est actuellement en National (3e échelon du football français). Les Normands occupent la quatrième place avec trois victoires et deux défaites en cinq rencontres, pour neuf points au total.

Une idée qui ne date pas d’hier

À 20 ans, Mbappé expliquait déjà avoir envie de découvrir le métier d’entraîneur. Il voyait cette reconversion comme une manière de prolonger son rapport au football tout en passant progressivement vers une autre fonction. Il avait aussi insisté sur l’importance de se former. Pour construire son propre style, il souhaitait tirer des enseignements de chacun des techniciens rencontrés au cours de sa carrière, aussi bien dans le management que dans la tactique ou la gestion humaine.

Depuis cet entretien, son expérience s’est encore élargie. Au Paris Saint-Germain, il a travaillé avec Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique. Au Real Madrid, il a ensuite connu Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, avant d’évoluer sous les ordres d’Alvaro Arbeloa et de José Mourinho. Ces différentes expériences pourraient nourrir sa réflexion sur le métier, avec des approches et des méthodes différentes.

Zidane, une idole au parcours exemplaire

Il sera aussi coaché, sous peu, par Zinédine Zidane, en équipe de France. L’ancienne gloire de terrains a brillemment réussi sa reconversion à la tête du Real Madrid, avec qui il a remporté pas moins de trois Ligues des champions à la suite. Une prouesse rare, puisque deux autres clubs seulement y sont parvenus, l’Ajax Amsterdam et le Bayern Munich.