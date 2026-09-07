Messi et Cristiano Ronaldo : Carlos Tévez prépare une scène historique à La Bombonera

Messi et Cristiano Ronaldo joueront ensemble lors du match d’adieu de Carlos Tévez, prévu en décembre 2026 à Buenos Aires, si les deux stars respectent l’accord annoncé par l’ancien attaquant argentin. L’ancien attaquant argentin affirme avoir obtenu l’accord des deux stars pour participer à cette rencontre à La Bombonera.

Tévez a expliqué qu’il souhaitait profiter de cette soirée pour réaliser un projet qui lui tient à cœur : réunir les deux joueurs qu’il considère comme les plus grands de leur génération sur un même terrain. « J’ai toujours rêvé de voir Cristiano et Leo jouer dans la même équipe. Je les ai contactés, surtout Cristiano, et je lui ai demandé d’être avec Leo pour mon match d’adieu », a raconté l’ancien international argentin lors d’un direct.

Selon ses déclarations, Cristiano Ronaldo lui aurait confirmé sa présence avant que Messi donne également son accord. « Ils m’ont tous les deux donné leur accord. J’ai hâte. Ce match sera chargé d’émotion », a ajouté Tévez.

Un rendez-vous prévu à La Bombonera

Le match d’adieu doit se tenir en décembre à La Bombonera, le stade de Boca Juniors. La date précise n’est pas encore définitivement arrêtée. Selon ESPN et TyC Sports, plusieurs dates de décembre sont envisagées, dont les week-ends des 12-13 et 19-20 décembre.

Tévez a sollicité Juan Román Riquelme, président de Boca Juniors et ancien coéquipier, afin d’obtenir l’utilisation de l’enceinte. Son départ du football professionnel remonte à juin 2022, après son dernier passage sous le maillot de Boca.

Avec le club argentin, l’ancien attaquant a disputé 279 rencontres et inscrit 94 buts, tout en remportant 11 trophées. Ces chiffres expliquent la place occupée par Tévez dans l’histoire récente de Boca Juniors.

Tévez et Cristiano, une histoire déjà liée à Manchester

L’éventuelle réunion des deux stars aurait une dimension particulière pour Tévez, qui connaît déjà Cristiano Ronaldo pour avoir joué avec lui à Manchester United. Les deux attaquants évoluaient ensemble lors de la saison 2007-2008, au sein d’une équipe qui a remporté la Premier League puis la Ligue des champions.

Lors de la finale européenne disputée le 21 mai 2008 à Moscou face à Chelsea, Tévez et Ronaldo figuraient dans le onze mancunien. Ronaldo avait ouvert le score avant l’égalisation de Frank Lampard. Manchester United s’était finalement imposé aux tirs au but, 6-5.

L’Argentin avait aussi contribué au parcours européen de son équipe cette saison-là. Face à l’Olympique Lyonnais en huitième de finale aller, il avait égalisé en fin de rencontre avant que Manchester United ne poursuive sa route vers le titre.

La perspective de voir Messi et Ronaldo réunis dans la même équipe dépend désormais de la concrétisation du projet annoncé par Tévez. Si les deux joueurs honorent leur engagement, la rencontre de décembre offrirait une séquence rare dans l’histoire du football.