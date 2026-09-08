Messi prépare le rachat du club espagnol d'Eldense après un accord de principe

Lionel Messi a conclu un accord de principe pour racheter 100 % des parts de l’Eldense, club de deuxième division en Espagne. La transaction reste soumise aux dernières vérifications juridiques et à l’autorisation du Conseil supérieur des sports espagnol (CSD), selon Diario AS et l’agence EFE.

Si elle aboutit, l’opération serait réalisée personnellement par Messi, sans associé ni ancien joueur. Ses représentants négocient avec le groupe d’investissement colombien TH. L’annonce définitive pourrait intervenir dans les prochains jours, après la procédure de due diligence.

Une opération qui pourrait augmenter la valeur d’Eldense

Le prix auquel Messi s’apprêterait à acquérir Eldense n’a pas été rendu public. Il est donc impossible d’estimer précisément le montant qu’il pourrait gagner avec cette opération. Le potentiel financier se situerait plutôt dans l’augmentation de la valeur du club, la progression de ses recettes commerciales et une éventuelle revente à moyen ou long terme.

L’arrivée du champion argentin pourrait aussi accroître la visibilité internationale d’une équipe qui évolue dans une ville de plus de 55 000 habitants et dispose d’un stade de 5 800 places. Le club compte actuellement environ 3 500 abonnés.

Le parcours de l’Inter Miami fournit un indicateur intéressant sur la capacité de l’image de Messi à modifier l’économie d’un club. Selon Forbes, la franchise américaine est passée d’une valorisation de 600 millions de dollars avant l’arrivée du joueur à 1,35 milliard de dollars en 2026. Ses revenus sont aussi montés de 56 millions de dollars en 2022 à environ 200 millions lors de la dernière saison évaluée.

Ces chiffres ne permettent pas de prévoir la future valeur d’Eldense, dont les infrastructures, le marché et le championnat sont très différents. Ils montrent toutefois pourquoi l’acquisition pourrait constituer un investissement stratégique pour Messi, en particulier si le club parvenait à accéder à la Liga.

Messi rejoint une tendance chez les stars du football

Avant Messi, plusieurs grands joueurs ont investi directement dans des clubs professionnels. Le cas le plus proche est celui de Kylian Mbappé, devenu en 2024 actionnaire majoritaire du SM Caen, alors pensionnaire de Ligue 2. Sa société Interconnected Ventures contrôle 80 % des parts du club français. Le Français N’Golo Kanté a, lui, racheté en 2023 le Royal Excelsior Virton, en troisième division belge. Son projet reposait sur la structuration du club, la formation et la remontée progressive dans la hiérarchie.

Le Brésilien Ronaldo Nazário a aussi dirigé plusieurs investissements dans le football. Il a été propriétaire majoritaire du Real Valladolid à partir de 2018 avant de vendre ses parts en 2025. Il avait également acquis Cruzeiro, son ancien club, avant de céder sa participation majoritaire en 2024. Son passage à Valladolid s’est achevé après une troisième relégation du club depuis son arrivée, rappelant que la propriété d’une équipe professionnelle comporte aussi un risque sportif et financier. Pour Messi, Eldense représenterait donc une nouvelle étape dans ses investissements sportifs. Il possède déjà Cornellà, qui évolue en Tercera RFEF. L’acquisition d’un club de deuxième division espagnole lui offrirait cette fois une exposition beaucoup plus importante et un potentiel de valorisation supérieur, sans garantie de rentabilité.