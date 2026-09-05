Michael Olise : le Bayern Munich change de stratégie et ouvre la porte à une clause libératoire

Le Bayern Munich envisage d’insérer une clause libératoire dans le futur contrat de Michael Olise, selon les informations du journaliste allemand Christian Falk. Cette clause s’élèverait à environ 175 millions de dollars, soit plus de 161 millions d’euros.

Un revirement par rapport à la position initiale du club

Le contrat actuel de l’ailier français, qui court jusqu’en juin 2029, ne comporte aucune clause libératoire. Le directeur sportif munichois, Max Eberl, l’avait lui-même confirmé publiquement il y a plusieurs mois, assurant que le club n’avait « pas une seconde à perdre » sur d’éventuels départs. Le président du club, Herbert Hainer, avait tenu un discours tout aussi ferme face aux rumeurs venues du Real Madrid, précisant que son club refusait catégoriquement de céder son joueur.

Le nouveau projet de contrat marquerait donc un changement de doctrine. Les dirigeants bavarois discuteraient désormais d’un bail prolongé jusqu’en 2031, avec un salaire annuel avoisinant les 25 millions d’euros, ce qui ferait d’Olise l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. Une clause libératoire serait ajoutée dans ce nouveau texte, une première depuis son arrivée au club.

Liverpool et Manchester City parmi les clubs intéressés

Cette évolution intervient alors que plusieurs cadors européens surveillent la situation de l’international français depuis des mois. Liverpool chercherait un profil pour succéder à Mohamed Salah sur le côté droit de son attaque, et Olise figure parmi les noms évoqués en interne par les recruteurs des Reds. Manchester City suivrait également le dossier de près.

Selon Christian Falk, le vestiaire munichois serait lui-même devenu attentif à ce feuilleton. Le journaliste a expliqué sur la chaîne YouTube Bayern Insider que « lorsqu’un club veut vraiment un joueur, l’argent n’est généralement pas ce qui l’arrête », ajoutant que cette réalité était « déjà un sujet de discussion dans le vestiaire des joueurs du Bayern ».

Une clause qui resterait dissuasive

Un montant de départ à 175 millions de dollars placerait Olise parmi les joueurs les plus chers du football mondial, au-delà du record actuel détenu par Alexander Isak. Depuis son arrivée en 2024 en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros, l’ailier de 24 ans a disputé plus de 100 rencontres toutes compétitions confondues avec le Bayern, pour environ 50 buts marqués et autant de passes décisives, tout en remportant deux titres consécutifs de champion d’Allemagne sous la direction de Vincent Kompany.

Aucune date n’a pour l’instant été communiquée quant à la signature de ce nouveau contrat, et le montant exact de la clause reste à confirmer. Le club munichois n’a pas encore réagi officiellement aux informations de Christian Falk.