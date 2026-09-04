Mondial : malgré la guerre, l'Ukraine veut candidater avec la Pologne pour les années 2040

L’Ukraine souhaite candidater aux côtés de la Pologne pour organiser une prochaine Coupe du monde de football, malgré la guerre qui continue de frapper le pays. Le ministre ukrainien des Sports, Matwij Bidny, l’a rapporté le 4 septembre au média POLITICO.

Une candidature envisagée pour les années 2040

Selon Bidny, le prochain créneau disponible pour accueillir le tournoi se situerait dans les années 2040, ce qui pousse Kiev à « planifier dès maintenant en gardant cette perspective à l’esprit ». Le ministre a précisé que toute démarche officielle devrait toutefois émaner du monde sportif ou des fédérations de football, et non directement du gouvernement. Du côté polonais, la piste serait également à l’étude, selon une source informée de la position de Varsovie.

Bidny a rappelé que son pays avait déjà organisé un grand tournoi continental avec la Pologne : l’Euro 2012. Il juge qu’il « serait très logique de répéter cette solution réussie », estimant qu’une candidature commune pourrait aussi séduire des investisseurs internationaux.

Une guerre toujours sans issue

Cette annonce intervient alors que le conflit en Ukraine entre dans sa cinquième année sans dénouement clair. Début août, l’état-major ukrainien évaluait les pertes russes cumulées à environ 1,46 million de militaires tués, blessés ou disparus. Les bombardements russes continuent de viser quasi quotidiennement les villes ukrainiennes, tandis que Kiev intensifie ses frappes de longue portée contre les infrastructures pétrolières russes.

Plusieurs cycles de négociations, organisés notamment en Suisse et aux Émirats arabes unis avec la médiation américaine, n’ont pour l’instant abouti à aucun accord de paix. Des agences de renseignement européennes ont récemment fait part de leurs doutes quant à la possibilité de parvenir à un règlement du conflit dès 2026. C’est dans ce cadre que le gouvernement ukrainien affiche sa volonté de préparer l’avenir sportif du pays, indépendamment de l’issue de la guerre.

Un calendrier mondialiste déjà chargé

Le choix du créneau évoqué par Bidny s’explique par le calendrier de la FIFA. L’édition 2030 réunira déjà trois pays hôtes — l’Espagne, le Portugal et le Maroc — avec des matchs additionnels prévus en Uruguay pour marquer le centenaire de la compétition, tandis que l’Arabie saoudite organisera celle de 2034. Le prochain créneau réellement libre pour une candidature se situerait donc autour de 2038 ou dans la décennie suivante, ce qui correspond à l’horizon évoqué par le ministre ukrainien. Aucune candidature formelle n’a pour l’instant été déposée auprès de la fédération ukrainienne de football ni de son homologue polonaise.