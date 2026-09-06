Nantes : une femme accouche dans la rue, quelques semaines après un cas similaire en Seine-Saint-Denis

Une femme a donné naissance à son enfant dans le quartier de la Bottière, à Nantes, samedi 5 septembre 2026. Alertés dans l’après-midi, les pompiers ont porté assistance à la mère et au bébé, selon les informations publiées par Ouest-France. Tous deux ont ensuite été conduits au CHU de Nantes à bord d’un véhicule de secours. La Police nationale a accompagné ce trajet par une escorte, d’après le quotidien régional.

Peu d’informations ont été rendues publiques sur ce qui s’est passé avant la naissance. L’identité et l’âge de la mère ne sont pas précisés. L’endroit exact de l’accouchement, dans le quartier de la Bottière, n’a pas non plus été communiqué. Les éléments disponibles ne permettent pas de savoir si la femme avait prévu de rejoindre une maternité au moment où le travail a débuté. Les raisons pour lesquelles la naissance s’est déroulée dans la rue restent donc inconnues.

Peu d’informations sur l’état de santé de la mère et du bébé

Les secours ont conduit la mère et son enfant au CHU de Nantes après leur intervention. Ouest-France fait état de l’escorte policière mise en place lors du déplacement vers l’hôpital. Aucun bilan médical détaillé n’apparaît dans les informations publiques consultées. L’état de santé de la mère et du nouveau-né après leur admission au CHU n’est donc pas connu.

La Bottière se trouve dans l’est de Nantes et fait partie de Doulon-Bottière, l’un des onze quartiers administratifs de la ville. Aucun élément disponible ne permet d’associer les caractéristiques du quartier aux circonstances de cet accouchement.

Une naissance comparable rapportée en Seine-Saint-Denis en août

Quelques semaines avant l’événement nantais, une naissance hors maternité avait déjà fait l’actualité en Seine-Saint-Denis. Les faits s’étaient déroulés à Neuilly-Plaisance, le 18 août 2026. La future mère n’avait pas eu le temps de gagner l’établissement où elle devait accoucher. Son enfant était né près de son domicile, selon Le Parisien. Il s’agissait de son sixième accouchement.

Le quotidien avait consacré une partie de son récit au rôle du compagnon. Celui-ci avait une expérience de sapeur-pompier et avait assisté la mère lors de la naissance. Des personnes présentes dans le voisinage leur avaient aussi prêté main-forte.

Le départ vers la maternité était alors en préparation, selon Le Parisien. Le bébé est arrivé avant que le trajet puisse être effectué. Aucun lien n’a été rapporté entre cette naissance et celle survenue à Nantes. Les deux événements sont rapprochés uniquement parce qu’ils concernent des naissances survenues hors d’une maternité à quelques semaines d’intervalle.

Les naissances hors structure de soins restent rares en France

Les données de l’Insee permettent d’évaluer la fréquence de ces situations en France. Pour l’année 2016, l’institut estimait à 0,6 % la part des enfants nés ailleurs que dans un hôpital ou une maternité. Cela représentait environ 5 000 naissances sur un total national de 784 000.

La présence d’un professionnel de santé était fréquente lors de ces accouchements. D’après l’Insee, environ 90 % des mères concernées avaient été accompagnées par un médecin ou une sage-femme. Les naissances recensées hors des établissements de soins ne correspondent pas toutes à des situations similaires. Certaines sont organisées à domicile, tandis que d’autres surviennent avant que la mère puisse atteindre la maternité.