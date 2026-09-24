Nétanyahou à l’ONU : son arrivée à la tribune déclenche le départ de plusieurs délégations

Plusieurs délégations ont quitté la salle de l’Assemblée générale de l’ONU lorsque Benjamin Nétanyahou a commencé son discours, jeudi 24 septembre 2026 à New York. Des soutiens du Premier ministre israélien ont applaudi son arrivée à la tribune, tandis que le président de séance demandait le retour au calme.

Le nombre exact de délégations ayant participé au départ reste à distinguer de celui des représentations qui n’étaient pas présentes. Un décompte relayé par des médias fait état de 77 délégations absentes ou sorties de l’hémicycle. Ce chiffre ne permet donc pas d’affirmer que les représentants de 77 pays se sont tous levés au moment où Nétanyahou a commencé à parler.

Un départ préparé avant le discours

Le mouvement avait été annoncé avant l’intervention du dirigeant israélien. La mission palestinienne auprès des Nations unies avait appelé des représentations étrangères à quitter la salle pendant sa prise de parole. Des manifestations contre la venue de Nétanyahou étaient également prévues dans les rues de New York.

Le déplacement du Premier ministre aux États-Unis devait être bref. Nétanyahou est arrivé jeudi et devait repartir pour Israël après son passage à l’Assemblée générale. Aucune rencontre avec le président Donald Trump n’était annoncée, celui-ci se trouvant à Washington pour recevoir le président chinois Xi Jinping.

Avant son déplacement, Nétanyahou avait indiqué qu’il comptait défendre devant les Nations unies les décisions prises par son gouvernement et répondre aux critiques adressées à Israël. Son discours a abordé plusieurs dossiers liés aux opérations israéliennes à Gaza, à la situation en Cisjordanie et aux affrontements avec l’Iran.

Une scène similaire avait eu lieu en 2025

Le départ de diplomates pendant une intervention de Nétanyahou à l’ONU avait déjà eu lieu un an auparavant. Le 26 septembre 2025, plus de 100 diplomates représentant plus de 50 pays avaient quitté la salle à l’occasion de son discours, selon des décomptes publiés à l’époque par plusieurs médias internationaux.

Cette précédente séquence entraîne toutefois une confusion sur les réseaux sociaux. Des images tournées lors de l’Assemblée générale de 2025 ont récemment été présentées comme montrant les événements de septembre 2026. Plusieurs organismes de vérification ont retrouvé l’origine de certaines de ces vidéos et établi qu’elles remontaient au discours de l’année précédente.

La similitude entre les deux épisodes impose donc de dater précisément les images utilisées pour illustrer le discours de jeudi. Le départ de plusieurs délégations en 2026 est confirmé, mais certaines séquences largement partagées actuellement ne montrent pas l’événement de cette année.

Mahmoud Abbas s’est exprimé à distance

Quelques heures avant Nétanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas s’était adressé à l’Assemblée générale par vidéo. L’administration américaine ne lui avait pas accordé de visa lui permettant de se rendre aux États-Unis.

Abbas a demandé aux États membres d’accentuer leur pression sur Israël et a de nouveau défendu la création de deux États. Nétanyahou rejette cette solution dans les conditions actuellement proposées et considère que l’Autorité palestinienne ne constitue pas un partenaire permettant de parvenir à un accord de paix.