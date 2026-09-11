Niger : le rapprochement diplomatique avec l'Algérie gagne le football avec Nabil Neghiz

Le technicien Nabil Neghiz a pris officiellement les commandes de la sélection nigérienne ce vendredi 11 septembre 2026, à Niamey. Âgé de 58 ans, l’entraîneur remplace le Marocain Badou Zaki, parti diriger la Jordanie. Sa nomination intervient quelques semaines seulement après l’inauguration d’une centrale électrique offerte par Alger à Niamey, et dans la foulée du déploiement militaire algérien au Niger, survenu au lendemain d’une tentative de mutinerie fin août — deux gestes qui avaient déjà scellé un net réchauffement entre les deux capitales depuis février 2026.

Une nomination actée en cérémonie officielle

La présentation du nouveau sélectionneur du Mena National s’est déroulée à l’hôtel Noom de Niamey, en présence du président de la Fédération nigérienne de football (Fenifoot), Issaka Adamou. Le choix de Neghiz aurait été arrêté après plusieurs semaines de discussions entre la fédération et le technicien, qui étudiait alors d’autres profils avant de trancher. Un responsable de la Fenifoot, Silimane Mohamed, a souhaité que cette arrivée marque « un nouveau départ pour le Mena national ».

Le nouvel entraîneur n’aura guère le temps de s’installer. Le Niger affronte le Lesotho le 25 septembre à Accra, puis le Gabon le 29 septembre à Franceville, dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027 — une compétition qui réunira pour la première fois 24 sélections co-organisées par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Un rendez-vous amical est également programmé le 6 octobre à Tizi-Ouzou face à l’Algérie, pays dont Neghiz est originaire.

Un parcours forgé auprès des Fennecs

Né à Jijel, diplômé de l’Institut national des sciences et technologies du sport, Neghiz s’est construit une expérience internationale de premier plan au sein du staff algérien : adjoint de Christian Gourcuff à partir de 2014, puis de Milovan Rajevac, il avait assuré l’intérim des Fennecs en 2016, décrochant à cette occasion une victoire 2-0 contre les Seychelles qui avait validé la qualification pour la CAN 2017. Il retrouve ensuite la sélection algérienne en mars 2024, comme adjoint du Bosnien Vladimir Petkovic, jusqu’à la Coupe du monde 2026. Sur le plan des clubs, son parcours passe notamment par le MC Alger, l’ES Sétif, la JS Saoura ou encore l’Olympique Béja en Tunisie.

Le Niger, qui n’a plus foulé la phase finale de la CAN depuis 2013, mise sur cette expérience pour relancer une campagne qualificative jugée décisive par la fédération. Neghiz lui-même s’est dit « heureux de rejoindre le Niger », saluant une équipe qu’il juge combative, avant d’insister sur la nécessité d’instaurer rapidement une culture de la performance au sein du groupe.

Le sport comme nouveau terrain d’influence

Au-delà du seul enjeu sportif, cette arrivée s’ajoute à une liste de coopérations concrètes tissées entre les deux pays depuis février 2026. Sur le plan militaire, l’Algérie avait d’abord offert quatre hélicoptères aux forces armées nigériennes le 9 août. Trois semaines plus tard, au lendemain d’une tentative de mutinerie qui avait visé plusieurs sites stratégiques de Niamey dans la nuit du 28 au 29 août, Alger était allée plus loin en déployant quatre chasseurs Sukhoï Su-30 accompagnés d’un avion de transport Iliouchine Il-76 et d’un avion ravitailleur Il-78, un geste présenté par le ministère algérien de la Défense comme une réponse à une demande officielle des autorités nigériennes face à une tentative de déstabilisation.

Le volet énergétique n’est pas en reste. Le groupe public Sonelgaz a construit à Gorou Banda, dans la banlieue de Niamey, une centrale électrique de 40 mégawatts financée sous forme de don par la présidence algérienne, dont la première pierre avait été posée le 24 mars par le Premier ministre Sifi Ghrieb en compagnie de son homologue nigérien Ali Lamine Zeine Mahaman. L’accord conclu entre Sonelgaz et Nigelec prévoit par ailleurs un accompagnement dans le développement des réseaux de transport et de distribution électriques ainsi qu’un volet formation. Le contrat de Neghiz, lui, n’a à ce stade pas été rendu public, ni sa durée précisée par la Fenifoot.