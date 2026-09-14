Nigéria : la femme de 2Face promet de devenir présidente du vivant de son grand-père de 92 ans

À l’occasion des 92 ans de son grand-père, l’homme d’affaires et chef traditionnel Gabriel Igbinedion, la députée de l’État d’Edo Natasha Osawaru Idibia a déclaré vouloir devenir un jour présidente du Nigéria de son vivant.

La présidence du Nigéria figure désormais parmi les ambitions affichées par Natasha Osawaru Idibia. La députée de l’État d’Edo a fait cette déclaration lors de la célébration des 92 ans de son grand-père, Gabriel Osawaru Igbinedion, auquel elle a promis de réussir à accéder à la plus haute fonction du pays. La déclaration a été rapportée le 14 septembre 2026 par P.M. News Nigeria.

« Je vous le promets, je serai la présidente de ce pays », a déclaré Natasha à son grand-père. Elle lui a également assuré qu’elle souhaitait le rendre fier, tout en soulignant l’importance qu’il occupe dans son parcours personnel.

Une promesse faite à Gabriel Igbinedion

La déclaration intervient dans un cadre familial. Natasha a profité de la célébration de l’anniversaire de Gabriel Igbinedion pour saluer son influence sur sa vie et lui adresser un message particulièrement affectueux.

Elle a présenté son grand-père comme une figure dont la présence reste précieuse pour elle et sa famille. Selon les propos rapportés par P.M. News Nigeria, elle lui a également souhaité d’autres années de vie et lui a assuré que son affection à son égard restait intacte.

« Avec l’âge, vous devenez plus doux et meilleur. C’est merveilleux d’être à vos côtés, grand-père, et je vous promets que je serai la présidente de ce pays », a-t-elle ajouté.

Gabriel Igbinedion, qui a célébré ses 92 ans le 11 septembre 2026, est une personnalité connue dans l’État d’Edo. Il est à la fois homme d’affaires et chef traditionnel, avec le titre d’Esama du royaume du Bénin. Des hommages publics ont marqué cet anniversaire.

Une élue déjà engagée en politique

Natasha Osawaru n’est pas une personnalité étrangère à la vie politique nigériane. Élue en 2023 à l’Assemblée de l’État d’Edo, elle représente la circonscription d’Egor. Elle avait également occupé le poste de vice-présidente adjointe de l’Assemblée en 2023.

Son parcours politique a connu une nouvelle évolution en 2026. Natasha a quitté le PDP pour rejoindre le Nigeria Democratic Congress (NDC), selon Channels Television.

Née en novembre 1994, elle est âgée de 31 ans en septembre 2026. Sa déclaration présidentielle intervient donc alors qu’elle se trouve encore au début de sa carrière politique nationale.

Son mariage avec 2Face Idibia

Natasha est également connue du grand public pour son mariage avec le chanteur nigérian 2Face Idibia, de son vrai nom Innocent Ujah Idibia. Le couple a célébré une cérémonie traditionnelle privée à Abuja le 25 juillet 2025, après que leur relation a été rendue publique quelques mois plus tôt.

Cette union était intervenue quelques mois après l’annonce par 2Face de sa séparation avec Annie Macaulay-Idibia, avec laquelle il était marié depuis 2013. Le chanteur avait ensuite expliqué que sa décision de poursuivre une relation avec Natasha était liée à leur compatibilité personnelle et émotionnelle.

À 31 ans, Natasha Osawaru affiche donc désormais une ambition qui dépasse son mandat local : accéder un jour à la présidence du Nigéria, avec une promesse formulée directement devant l’un des membres les plus âgés et les plus influents de sa famille.