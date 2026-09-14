Bénin : Claudy Siar présente le plan d’action de « Bénin Influence » au Président Wadagni

Le président béninois Romuald Wadagni a reçu Claudy Siar au Palais de la Marina, lundi 14 septembre 2026. Le chargé de mission à la Culture, aux Médias et à la Visibilité du Bénin a présenté au chef de l’État les grandes orientations du plan d’action de « Bénin Influence ».

Les orientations de Bénin Influence ont été présentées au président Romuald Wadagni. L’échange avec Claudy Siar s’est tenu lundi 14 septembre 2026 au Palais de la Marina, à Cotonou, quelques mois après la nomination de ce dernier à la présidence béninoise.

Selon la publication de Claudy Siar sur X, cette rencontre lui a permis de soumettre au chef de l’État « les grandes lignes de l’action de Bénin Influence ». Le contenu détaillé de la feuille de route n’a toutefois pas été rendu public dans cette publication.

Une présentation après sa nomination

Cette audience intervient un peu plus de trois mois après l’entrée de Claudy Siar dans l’équipe présidentielle. Le 3 juin 2026, Romuald Wadagni l’avait nommé chargé de mission à la Culture, aux Médias et à la Visibilité du Bénin.

Cette nomination avait donné à l’animateur et producteur un rôle auprès de la présidence sur des sujets liés à la promotion culturelle et à l’image du pays. Sa mission devait également contribuer au rayonnement du Bénin à l’international. La rencontre du 14 septembre constitue ainsi une nouvelle étape dans cette mission. Claudy Siar y a présenté au chef de l’État les grandes orientations de son plan d’action.

Claudy Siar et le Bénin

La nomination de Claudy Siar est intervenue peu après l’obtention de sa nationalité béninoise. Le 22 mai 2026, il avait reçu à Ouidah son certificat de nationalité et son passeport béninois. Il avait également reçu le prénom traditionnel Kodjovi lors d’une cérémonie marquant son rattachement symbolique à la cité historique.

Quelques jours plus tard, sa nomination par le président Wadagni avait officialisé son implication auprès de la présidence. La présentation du plan d’action intervient donc dans la continuité de cette nomination. Elle doit désormais être suivie par la publication éventuelle de précisions sur les actions, les échéances et les résultats attendus de Bénin Influence.