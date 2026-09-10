Nigeria : les États-Unis livrent de nouveaux équipements militaires à l’armée de l’air

Un avion de transport C-17 américain a acheminé ce week-end de nouveaux équipements destinés à l’armée de l’air nigériane, selon le commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM). Cette livraison intervient dans le cadre d’un accord de vente militaire entre Washington et Abuja.

Les équipements sont arrivés à bord d’un C-17 de l’US Air Force, a précisé AFRICOM. Il s’agit d’une des livraisons prévues dans le cadre de l’accord de Foreign Military Sales (FMS) conclu entre les États-Unis et le Nigeria. Le commandement américain n’a pas détaillé, dans les informations rendues publiques, la nature ni la quantité des équipements acheminés lors de cette opération.

Un soutien destiné aux capacités nigérianes

AFRICOM indique que ces nouveaux équipements doivent permettre à l’armée nigériane de renforcer ses capacités et d’appuyer ses opérations contre les groupes terroristes présents dans la région. Le commandement américain précise que cette assistance est fournie à la demande des autorités nigérianes.

La coopération militaire entre Washington et Abuja repose également sur le respect de la souveraineté du Nigeria, selon AFRICOM. Le nouveau transfert intervient alors que les deux pays poursuivent leurs échanges dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Le recours à un C-17 souligne aussi la dimension logistique de l’opération. Cet avion de transport militaire américain est conçu pour acheminer des charges importantes vers des bases disposant de capacités d’accueil adaptées. L’US Air Force indique que l’appareil peut transporter des véhicules, des équipements militaires et des cargaisons conditionnées sur palettes.

Les Super Tucano déjà livrés au Nigeria

Cette nouvelle livraison intervient après plusieurs acquisitions américaines destinées à l’armée de l’air nigériane. Le précédent le plus important concerne les A-29 Super Tucano, dont le Nigeria avait commandé 12 exemplaires dans le cadre d’un programme de vente militaire américaine.

Les appareils ont été officiellement intégrés à l’armée de l’air nigériane le 31 août 2021. AFRICOM indiquait alors que 64 pilotes et personnels chargés de leur maintenance avaient été formés aux États-Unis selon les standards de l’US Air Force. Les Super Tucano ont été destinés aux missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et d’attaque au sol.

Le programme représentait une opération plus large, évaluée à environ 500 millions de dollars. Elle comprenait les 12 avions, des munitions de précision et un volet de formation. Les États-Unis ont également financé des travaux sur la base aérienne de Kainji pour faciliter l’exploitation des appareils. AFRICOM indiquait en 2023 que 38 millions de dollars d’améliorations avaient été réalisés sur cette infrastructure, avec des installations destinées au stockage des munitions, à la maintenance et à l’entraînement.

La livraison annoncée ce week-end constitue ainsi une nouvelle étape de cette coopération militaire, avec plusieurs acheminements encore prévus dans le cadre de l’accord de vente conclu entre Washington et Abuja.