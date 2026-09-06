OM - Paris FC (2-2, 69') : le promu tient tête à Marseille dans un match fou

Deux doublés répondent l’un à l’autre au Vélodrome. Marseille et Paris FC se neutralisent 2-2 à la 69ᵉ minute de la 3ᵉ journée de Ligue 1, ce dimanche, dans une rencontre marquée par quatre buts inscrits en un peu plus d’une heure de jeu.

Sinayoko ouvre le score dès la première minute

Lassine Sinayoko frappe d’entrée. L’attaquant du promu trompe la défense marseillaise dès la 1ʳᵉ minute, sur une passe décisive de Luca Koleosho. Amine Gouiri égalise rapidement pour l’OM à la 8ᵉ minute, avant que Sinayoko ne redonne l’avantage à Paris FC à la 19ᵉ, concluant un doublé personnel en moins de vingt minutes. La mi-temps s’achève sur le score de 1-2 en faveur des visiteurs.

En seconde période, Gouiri égalise à son tour à la 53ᵉ minute, sur une percée d’Amine Harit côté droit, reprise d’une volée à bout portant. Ce doublé de l’attaquant marseillais ramène les deux équipes à égalité, un score qui tient jusqu’à la 69ᵉ minute.

Sur le plan statistique, Paris FC se montre plus dangereux malgré une possession de balle inférieure. Le promu totalise 12 tirs, dont 5 cadrés, contre 8 tentatives et 3 cadrées pour l’OM. La possession penche pourtant nettement du côté marseillais, à 60% contre 40%, tout comme la précision des passes (94% contre 86%). En défense, Paris FC affiche également un meilleur taux de tacles gagnés (80% contre 60% pour l’OM).

À la 64ᵉ minute, l’entraîneur du promu fait entrer Rudy Matondo à la place de Pablo Pagis. Le remplaçant écope d’un carton jaune une minute plus tard, à la 65ᵉ, pour une intervention litigieuse.

Un promu invaincu depuis le début de saison

Avant cette rencontre, Paris FC restait invaincu sur ses deux premiers matchs de championnat et pointait à la 3ᵉ place, tandis que Marseille comptait une victoire et une défaite. Ce contexte tranche avec le seul précédent entre les deux clubs en Ligue 1 : lors de la saison 2025-2026, l’OM s’était imposé 5-2 à domicile face au promu.

Le retour de Paris FC dans l’élite intervient 46 ans après sa dernière apparition en Ligue 1, la précédente remontant à la saison 1978-1979. Racheté en 2025 par la holding Agache, filiale du groupe LVMH, et soutenu par Red Bull, le club évolue désormais avec un budget estimé entre 120 et 130 millions d’euros, le quatrième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, Marseille et l’AS Monaco.

Sinayoko, meilleure note du match à la 69ᵉ minute

À la 69ᵉ minute, Sinayoko domine les statistiques individuelles de la rencontre avec une note de 8,3, devant l’ensemble des autres joueurs sur le terrain. Gouiri, également buteur à deux reprises, obtient une note de 6,6.

Les deux équipes évoluent en 4-2-3-1. Côté marseillais, l’entraîneur Bruno Génésio aligne notamment Jeffrey De Lange dans les buts, associé à Timothy Weah, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Emerson en défense. Côté parisien, Kevin Trapp garde les cages devant Samir Chergui, Diego Coppola, Hamed Traoré et Adama Camara. Le classement provisoire, à la 69ᵉ minute, place Paris FC 6ᵉ et Marseille 8ᵉ de Ligue 1.