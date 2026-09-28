ORYX 26 : les Rafales français confrontent les F-16 marocains dans un exercice majeur

Des Rafale français et des F-16 marocains s’entraînent dans le cadre de l’exercice ORYX 26, prévu jusqu’au 2 octobre sur la base aérienne 115 d’Orange-Caritat, dans le Vaucluse. Au programme : interceptions simulées, affrontements aériens, protection rapprochée et exercices de frappes au sol. Près de 300 militaires participent à ces manœuvres, qui reproduisent des situations de combat sans opposition réelle entre les deux forces aériennes.

L’exercice militaire ORYX 26 fait suite à la coopération engagée lors de Marathon 25, du 23 juin au 4 juillet 2025 entre Guelmim et Marrakech. Lors de cet exercice, huit F-16 marocains et cinq Rafale B français avaient pris part aux côtés d’un A330 MRTT et d’hélicoptères Puma. Pour celui-ci, le dispositif a changé : les forces marocaines sont accueillies en France.

Les F-16 marocains face aux Rafale français

Arrivés en France le 23 septembre avec une cinquantaine de militaires, les chasseurs marocains participent à des exercices aux côtés des Rafale de la 5e escadre de chasse. Les deux forces alternent les rôles afin de travailler la coordination des pilotes, des contrôleurs et des équipes au sol face à différents scénarios, notamment des menaces aériennes ou des systèmes de défense sol-air simulés.

Pour le Royaume, cet exercice est une première depuis l’acquisition des F-16. La coopération militaire entre les deux pays se poursuit aussi avec l’exercice Black Crow 2026 et CHEBEC 26, qui réunit une frégate française et une frégate marocaine en Méditerranée.