Plus de 100.000 centenaires dénombrés au Japon pour la première fois de l'histoire

Le Japon compte désormais 107 677 personnes âgées de 100 ans ou plus, selon les données publiées mardi 15 septembre 2026 par le ministère japonais de la Santé. Le pays franchit ainsi pour la première fois le seuil des 100 000 centenaires.

Le nouveau total, établi au 1er septembre, représente 7 914 personnes supplémentaires sur un an. Il constitue aussi un nouveau record pour la 56e année consécutive, selon le ministère.

Près de 88 % des centenaires sont des femmes

Les femmes représentent l’immense majorité de cette population. Elles sont 94 298, soit environ 87,6 % du total. Les hommes sont donc un peu plus de 13 000.

Le ministre japonais de la Santé, Kenichiro Ueno, a salué cette évolution lors d’une conférence de presse. Il s’est dit heureux de voir autant de personnes rester actives pendant de nombreuses années et a estimé que la présence de personnes âgées en meilleure santé contribue aussi à la société.

Le taux national atteint désormais 87,51 centenaires pour 100 000 habitants. Les écarts sont importants selon les territoires. La préfecture de Shimane arrive en tête avec 186,65 centenaires pour 100 000 habitants. Elle conserve cette première place pour la 14e année consécutive. Kochi suit avec 169,52, devant Tottori avec 152,48.

Plus du double en quatorze ans

L’évolution récente donne une autre mesure de cette progression. Le Japon avait dépassé les 50 000 centenaires en 2012. Quatorze ans plus tard, le pays en recense 107 677, soit plus du double de ce niveau. Le ministère japonais de la Santé rappelle que le seuil des 50 000 avait été franchi après plusieurs décennies de hausse : le pays comptait seulement 153 personnes âgées de 100 ans ou plus lorsque le recensement de cette population a commencé en 1963. Le seuil des 10 000 avait été atteint en 1998.

Cette progression intervient dans une société japonaise déjà fortement vieillissante. Les données officielles de 2024 faisaient état de 36,24 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 29,3 % de la population.

Le phénomène ne concerne donc pas uniquement les personnes ayant franchi le cap des 100 ans. Le Japon fait face à une transformation démographique de longue durée, avec une population âgée de plus en plus importante et une base de population plus jeune qui se réduit.

La nouvelle statistique intervient aussi le 15 septembre, date retenue au Japon pour la « Journée des personnes âgées ». Depuis 1963, le gouvernement remet à cette occasion des lettres de félicitations et des souvenirs aux personnes qui atteignent 100 ans.