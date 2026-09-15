Russie : face aux drones ukrainiens, Poutine déplace le Valdaï Discussion Club à Moscou

Le prochain rendez-vous annuel du Club Valdaï ne se tiendra finalement pas à Sotchi. Prévue du 28 septembre au 1er octobre, la rencontre doit avoir lieu dans la région de Moscou, sur fond de préoccupations sécuritaires liées aux attaques de drones ukrainiens, selon le Financial Times.

Le changement de lieu intervient alors que les préparatifs étaient déjà engagés pour Sotchi, station balnéaire située sur le littoral russe de la mer Noire. Les 120 personnes invitées avaient reçu leurs premières convocations pour cette destination avant d’être informées, le mois dernier, de la nouvelle organisation à Moscou, rapporte le Financial Times. Le quotidien précise que cette modification aurait été demandée avec insistance par les services chargés de la sécurité de Vladimir Poutine.

Le Kremlin n’a pas présenté publiquement les attaques de drones comme la raison officielle de cette modification. Le lien avec la situation sécuritaire est donc rapporté par le Financial Times, qui s’appuie sur des sources au fait de la décision.

Une rencontre consacrée aux relations internationales

Le programme de l’édition 2026 prévoit des discussions sur l’évolution du système international et les difficultés auxquelles sont confrontées les institutions multilatérales. Les participants doivent aussi examiner « dans quelle mesure les relations internationales peuvent être mesurables et prévisibles » dans le contexte actuel de crise, selon le programme du Club Valdaï.

Vladimir Poutine doit traditionnellement intervenir lors de ce rendez-vous, qui réunit des responsables politiques, des chercheurs, des diplomates et des spécialistes des relations internationales. Le changement de site intervient donc avant une rencontre qui conserve une place importante dans l’agenda diplomatique russe.

Un forum créé en 2004

Fondé en 2004, le Club Valdaï tient sa première réunion annuelle cette année-là et développe progressivement ses échanges avec des experts étrangers. Vladimir Poutine participe régulièrement à ses travaux et y présente sa vision des grandes évolutions internationales.

Le choix de Moscou n’est pas inédit pour le forum. La 19e réunion annuelle s’était déjà déroulée dans la capitale russe en octobre 2022, avant que les éditions suivantes ne reviennent à Sotchi.

La précédente édition donne aussi une indication sur l’ampleur internationale du rendez-vous. Organisée à Sotchi en 2025, elle avait rassemblé 140 participants de 42 pays, selon les données publiées par le Club Valdaï. Des représentants de pays comme l’Algérie, le Brésil, la Chine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, l’Iran, le Pakistan, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis figuraient parmi les participants.

Pour l’édition 2026, la réunion se déroulera donc dans la région de Moscou plutôt que sur les bords de la mer Noire. Le déplacement intervient alors que les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées sur le territoire russe et que la sécurité du président constitue un enjeu particulièrement surveillé.