Clash avec Dembélé : Mbappé lâché par plusieurs Bleus ? Les confidences de Rothen

Plusieurs joueurs de l’équipe de France seraient désormais plus proches d’Ousmane Dembélé que de Kylian Mbappé, selon Jérôme Rothen. L’ancien international français évoque une possible fracture au sein des Bleus, alors que les deux attaquants doivent se retrouver lors du prochain rassemblement.

La polémique entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé aurait dépassé le simple duel autour du Ballon d’Or. Selon Jérôme Rothen, plusieurs joueurs de l’équipe de France ne comprendraient pas les récentes déclarations du capitaine et auraient pris leurs distances avec lui au profit de Dembélé.

L’information intervient après la réponse de l’attaquant du Paris Saint-Germain aux propos de son coéquipier en sélection. Après la victoire du PSG contre Brest, Dembélé a rappelé son parcours et son statut, expliquant qu’il avait toujours dû travailler pour obtenir la reconnaissance dont il bénéficie aujourd’hui. « Je n’ai jamais été le joueur élu, j’ai travaillé dur », a-t-il déclaré.

Rothen évoque deux camps chez les Bleus

Sur RMC, Rothen affirme que Dembélé aurait particulièrement mal vécu les déclarations de Mbappé. Il évoque un sentiment de trahison et assure que la réaction du joueur parisien ne serait pas isolée.

Selon lui, certains joueurs du PSG et de l’équipe de France se seraient rapprochés de Dembélé. Rothen affirme que plusieurs internationaux ne comprendraient pas les propos tenus par Mbappé et seraient désormais davantage proches du groupe constitué autour du Ballon d’Or.

Cette situation pourrait donc dépasser la relation entre les deux attaquants. Rothen parle d’une possible existence de « deux camps » au sein de la sélection française, même si cette division n’a pas été confirmée publiquement par les joueurs concernés ou par la Fédération française de football.

Une relation encore très forte en juin

Cette supposée rupture intervient alors que les rapports entre les deux joueurs étaient encore publiquement très positifs quelques mois plus tôt.

Le 12 juin 2026, avant le début de la Coupe du monde, Dembélé avait pris la défense de Mbappé dans un entretien accordé à Marca. Le joueur parisien jugeait alors les critiques visant son capitaine excessives et estimait que celui-ci était bien intégré au groupe français. « En équipe de France, il est très bien avec nous, c’est un leader », avait-il déclaré.

Quelques jours plus tard, les deux hommes affichaient encore une réelle complémentarité sur le terrain. Lors du match contre l’Irak, Dembélé avait servi Mbappé sur son deuxième but, après avoir reçu les consignes de son capitaine pour rester dans l’axe.

Des retrouvailles attendues avec les Bleus

La situation devrait être particulièrement suivie lors de la prochaine trêve internationale. Mbappé et Dembélé doivent retrouver la sélection française sous les ordres de Zinédine Zidane, qui a pris la succession de Didier Deschamps.

Aucune fracture officielle n’a toutefois été annoncée au sein du vestiaire. Pour l’heure, l’existence de plusieurs joueurs prenant le parti de Dembélé repose sur les informations rapportées par Rothen. Les prochains rassemblements permettront de vérifier si cette tension supposée dépasse réellement les deux principaux intéressés.