Poutine assimile un envoi de troupes européennes en Ukraine à une déclaration de guerre

Vladimir Poutine a affirmé ce vendredi qu’un déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien reviendrait à une entrée en guerre contre la Russie, selon des propos rapportés par RIA Novosti. Cette mise en garde répond à une déclaration d’intention signée début 2026 par l’Ukraine, le Royaume-Uni et la France, prévoyant l’envoi de troupes européennes en cas d’accord de paix entre Kiev et Moscou.

Une réaction à un projet conditionné à un accord de paix

« En ce moment, ils disent réfléchir à la façon d’introduire des troupes sur le territoire de l’Ukraine. Cela signifie une guerre avec la Russie », a déclaré le président russe à des journalistes en marge du sommet des BRICS à New Delhi. Le Kremlin considère qu’un engagement militaire européen sur place changerait la nature du conflit pour les pays concernés.

Poutine évoque une crise systémique en Europe

Le chef du Kremlin a relié cette question à des erreurs politiques accumulées par l’Occident depuis la fin de la guerre froide. Il a établi un lien avec la percée électorale du parti Alternative pour l’Allemagne lors des récentes élections en Allemagne, estimant que les citoyens européens perçoivent la trajectoire vers un conflit avec la Russie fixée par leurs propres dirigeants. Poutine a par ailleurs affirmé que Moscou n’avait aucune raison de menacer les pays européens.

Le président russe a rattaché la crise ukrainienne à l’élargissement de l’OTAN vers l’Est, présenté par Moscou comme l’une des causes profondes du conflit déclenché en février 2022. Il a accusé les pays européens de soutenir directement des mouvements séparatistes en Ukraine, sans apporter de précision supplémentaire sur cette accusation.

Depuis le début de l’offensive russe, l’hypothèse d’un déploiement occidental sur le territoire ukrainien a été discutée à plusieurs reprises par les capitales européennes sans jamais se concrétiser. Le sommet des BRICS, qui a accueilli dix pays membres à part entière depuis son élargissement de janvier 2024 contre cinq à sa création en 2009, constitue pour Poutine une tribune diplomatique récurrente face à l’isolement occidental de la Russie depuis 2022.