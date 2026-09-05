Procès Marie Portolano : Pierre Ménès attaque deux passages de son livre, voici ce qu’ils disent

Marie Portolano doit comparaître lundi 7 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre d’une procédure en diffamation engagée par Pierre Ménès. La journaliste est poursuivie après la publication, en mars 2024, de son livre Je suis la femme du plateau, dans lequel elle relate une agression sexuelle qu’elle affirme avoir subie en 2016 lorsqu’elle travaillait à Canal+.

L’audience doit se tenir devant la 17e chambre du tribunal correctionnel. Elle pourrait toutefois être reportée : l’avocate de Pierre Ménès a indiqué que son client, âgé de 63 ans, avait sollicité un renvoi en raison d’un rendez-vous médical prévu à Rennes selon le rapport de plusieurs médias.

Deux passages visés par la plainte

Le différend judiciaire ne porte pas sur l’ensemble de l’ouvrage. Pierre Ménès a ciblé deux passages du livre de Marie Portolano, publié aux éditions Stock.

Dans le premier, la journaliste décrit le comportement d’un homme qu’elle ne nomme pas directement. Elle affirme qu’il « se permettait de faire ce que bon lui semblait aux femmes qui l’entouraient » et rapporte des gestes effectués sans consentement.

Un autre extrait est également contesté par l’ancien chroniqueur de Canal+. Marie Portolano y écrit : « Il avoue qu’il l’a fait. » Ces deux passages constituent le fondement de la plainte en diffamation déposée par Pierre Ménès, trois mois après la sortie du livre.

Le nom de l’ancien consultant n’apparaît pas directement dans ces passages. Pierre Ménès estime toutefois que le récit permet de l’identifier.

Une plainte déposée après la sortie du livre

Je suis la femme du plateau est paru le 13 mars 2024. L’ouvrage revient plus largement sur les violences sexistes et sexuelles auxquelles Marie Portolano dit avoir été confrontée durant sa carrière dans les médias sportifs.

La plainte de Pierre Ménès a été déposée quelques mois plus tard. Le choix de poursuivre sur le terrain de la diffamation concerne donc des passages précis du récit et non une procédure visant directement l’agression sexuelle relatée par la journaliste.

L’affaire intervient plusieurs années après le départ de Pierre Ménès de Canal+. Recruté au Canal Football Club en 2009, il était alors devenu l’une des personnalités les plus visibles du football à la télévision. Avant cette période, son parcours était passé par L’Équipe, Yahoo! et i-Télé, avant son arrivée sur Canal+.

Pierre Ménès déjà condamné dans une autre affaire

En avril 2023, Pierre Ménès avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, pour une partie des faits dénoncés par une vendeuse d’un magasin Nike des Champs-Élysées en 2018. Il avait été relaxé dans les deux autres affaires examinées lors de ce procès et avait fait appel de sa condamnation.

Cette décision concernait des faits différents de ceux évoqués dans le livre de Marie Portolano. Le procès prévu lundi porte, lui, sur la plainte en diffamation déposée par Pierre Ménès contre la journaliste.