PSG - Monaco : Paris mène 1-0 et vise sa première victoire en Ligue 1

Marquinhos a débloqué la rencontre face à l’AS Monaco à la 30e minute, offrant au Paris Saint-Germain l’occasion de décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1. Le but, validé par la VAR deux minutes plus tard, plaçait Paris devant 1-0 à la pause au Parc des Princes, et l’avantage se poursuit désormais en seconde période.

Une équipe parisienne remaniée

Pour ce rendez-vous, Luis Enrique a fait confiance à Matveï Safonov dans les buts. La défense associe Achraf Hakimi, Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery autour du capitaine auteur du but. Au milieu, Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz occupent l’entrejeu, pendant que Désiré Doué, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia animent le front de l’attaque.

Côté monégasque, un système en 4-2-3-1 a été retenu, avec Lukáš Hrádecký comme dernier rempart. La ligne défensive réunit Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier et Flávio Nazinho. Lamine Camara et Denis Zakaria tiennent la sentinelle, soutenus par Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin et Stanis Idumbo, avec Paris Brunner en pointe.

Un début de saison compliqué à confirmer

Ce match arrive à un moment particulier pour le club de la capitale. Le PSG restait sur deux matchs nuls consécutifs lors des deux premières journées de ce championnat 2026-2027 : 2-2 contre le Stade Rennais le 23 août, puis 2-2 face au LOSC cinq jours plus tard. Deux résultats qui privaient les Parisiens de la moindre victoire en championnat avant cette réception de Monaco.

L’ouverture du score par Marquinhos marque donc la première fois cette saison que le club francilien mène au score en Ligue 1 à la pause. Un signal que le club, sacré champion de France à dix reprises dans son histoire, cherchera à confirmer sur la durée des 90 minutes.

Monaco, un adversaire habitué aux joutes serrées

L’AS Monaco, de son côté, n’a pas démérité lors de la première période malgré le but encaissé. Le club de la Principauté a terminé la saison précédente à la 7e place du championnat, avec 50 points au compteur après 30 journées disputées. L’équipe entraînée cette saison mise sur un collectif remanié, avec plusieurs jeunes joueurs intégrés au groupe, à l’image d’Idumbo et Brunner.

La physionomie de la seconde période s’annonce déterminante pour les deux formations. Un succès parisien permettrait au club de la capitale de lancer réellement sa saison de championnat après un début à distance des standards habituels du club. Une réaction monégasque, à l’inverse, prolongerait la série de contre-performances du PSG en Ligue 1 depuis la reprise.