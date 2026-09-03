Quatre morts en Haute-Saône : le père aurait envoyé une vidéo à sa femme après avoir tué ses proches

Un père de famille aurait tué ses deux enfants et une femme mercredi 2 septembre à Gy, en Haute-Saône, avant de se donner la mort. L’homme aurait également filmé une partie des faits et transmis les images à son épouse, avec laquelle il était en instance de séparation.

Les victimes ont été retrouvées vers 20 heures sur un terrain situé sur les hauteurs de la commune. Deux garçons de 6 et 9 ans font partie des quatre personnes décédées. Leur père, âgé d’une quarantaine d’années, figure également parmi les morts.

Une vidéo aurait été transmise à son épouse

Selon les premiers éléments rapportés par L’Est Républicain, le père est soupçonné d’avoir utilisé une arme à feu pour tuer les trois autres personnes. Il aurait ensuite mis fin à ses jours avec cette même arme. La quatrième victime serait la grand-mère maternelle des enfants et la belle-mère de l’homme. Ce lien familial devait toutefois encore être formellement établi par les autorités.

Une vidéo aurait été réalisée pendant les faits puis envoyée à l’épouse du père. Cette information, rapportée par plusieurs médias à partir de témoignages de proches, n’avait pas encore fait l’objet d’une confirmation officielle du parquet. Le couple était en cours de séparation. Une source officielle citée par l’AFP a précisé qu’il était « en instance de divorce ». Une maison était également en construction au moment des faits.

Les victimes découvertes dans un mobil-home et un véhicule

Les quatre victimes n’ont pas été retrouvées ensemble. D’après L’Est Républicain, trois personnes se trouvaient à l’intérieur d’un mobil-home. La quatrième a été découverte dans un véhicule utilitaire présent sur le terrain.

Des habitants ont entendu plusieurs détonations dans le secteur au cours de la soirée. Une riveraine interrogée par le quotidien régional a déclaré avoir entendu « des coups de feu ». Elle avait aperçu l’aîné des deux garçons environ une demi-heure auparavant. Des spécialistes de la gendarmerie ont effectué des constatations sur les lieux durant la nuit. Le parquet de Vesoul s’est également rendu sur place afin de suivre les premières investigations.

Les circonstances des quatre décès restent à établir

Le parquet a confié les investigations à la brigade de recherches de Vesoul sous la qualification d’homicide volontaire. Les enquêteurs doivent déterminer la chronologie exacte des décès et vérifier le scénario actuellement privilégié. Alexandre Lacroix, maire de Gy, s’est déplacé sur les lieux après la découverte des victimes. Un conseil municipal extraordinaire a ensuite été convoqué.

La commune compte environ 1 000 habitants. Les deux garçons étaient scolarisés à Gy. Des mesures d’accompagnement psychologique ont été mises en place dans les établissements scolaires de la commune après l’annonce de leur décès. Les festivités qui devaient se tenir durant le week-end ont également été annulées.

À ce stade de l’enquête, la responsabilité attribuée au père dans la mort des trois autres membres de la famille repose sur les premiers éléments recueillis et rapportés par les médias. Les investigations doivent encore préciser le déroulement des faits ainsi que les circonstances dans lesquelles la vidéo aurait été enregistrée et envoyée.