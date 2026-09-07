Qui est Kalie McCrystal, la traileuse canadienne disparue sous le pic Tyndall ?

Kalie McCrystal figure aujourd’hui parmi les références du trail canadien. À 38 ans, cette membre de l’équipe nationale d’Athletics Canada est portée disparue depuis le 1er septembre sur le versant italien du Cervin, dans les Alpes.

Native de Squamish, en Colombie-Britannique, elle a signé cette année sa performance la plus marquante en remportant le 4 Refugios Non-Stop en Argentine, épreuve réputée pour sa difficulté technique dans les Andes. La distance dépassait les 40 kilomètres, pour un dénivelé positif de 3 350 mètres. À cela s’ajoutent un podium obtenu à la Madeira SkyRace et une place dans le top 5 du SkyMasters — Marató dels Dements, deux résultats engrangés en 2024 sur le circuit Skyrunner World Series. Hors des sentiers, McCrystal enseigne le droit à l’Université Capilano, à North Vancouver.

Le projet qui l’a menée sur le Cervin visait un chrono précis : moins de cinq heures pour l’aller-retour jusqu’au sommet, à 4 478 mètres, par l’arête du Lion côté italien. Un mois plus tôt, en août, elle avait mené à bien, seule et sans assistance, une autre ascension de la montagne, cette fois par le versant suisse depuis Zermatt. La sortie du 1er septembre visait uniquement à repérer le tracé italien avant la tentative chronométrée.

Une disparition en pleine descente

Le dernier signalement de la sportive remonte à l’après-midi du 1er septembre. Un groupe d’alpinistes polonaises l’aurait aperçue en train de redescendre, à proximité du pic Tyndall, un point d’altitude situé à 4 241 mètres, non loin du refuge Carrel. Un proche resté sans nouvelles pendant deux jours aurait alerté les secours. Aucun contact n’a pu être rétabli depuis avec l’athlète.

Sur le terrain, les autorités italiennes du Val d’Aoste ont engagé six rotations d’hélicoptère et un balayage par détecteur Recco au-dessus des pentes sommitales, sans résultat. Les vols ont été interrompus le vendredi 4 septembre. Les opérations se poursuivent désormais à pied, avec des guides locaux mobilisés. D’après l’agence ANSA, les enquêteurs concentrent leurs efforts sur une seconde carte SIM que portait McCrystal, dont la dernière connexion à une antenne pourrait livrer un point de départ géographique aux recherches.

Interrogé par CBC, un proche de l’athlète, Duncan O’Regan, a assuré qu’il savait que cet objectif était largement à sa portée, ajoutant qu’elle était à l’aise sur ce type de terrain. La famille de la sportive resterait en lien constant avec les équipes de secours sur place.

Un sommet à l’histoire meurtrière

Premier gravi en 1865 par une expédition britannique menée par Edward Whymper, le Cervin reste l’un des sommets les plus dangereux des Alpes : quatre des sept membres de cette cordée pionnière avaient péri lors de la descente. Depuis, la montagne a causé la mort de plusieurs centaines d’alpinistes, un bilan qui en fait l’un des pics les plus meurtriers d’Europe malgré sa notoriété touristique auprès des grimpeurs du monde entier.