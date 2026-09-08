Real Madrid : comment la mère de Mbappé a failli faire capoter ses plans

Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid en 2024, mais son parcours vers la capitale espagnole aurait pu prendre une autre direction deux ans plus tôt. Au printemps 2022, alors que le Français était annoncé tout proche du club madrilène, l’influence de sa mère et représentante, Fayza Lamari, a contribué à maintenir plusieurs options ouvertes.

À quelques jours de l’annonce de sa décision, Lamari confirmait d’ailleurs que les discussions n’étaient pas encore définitivement tranchées. Le 20 mai 2022, elle expliquait à Kora Plus que les propositions du PSG et du Real Madrid étaient proches et que son fils devait encore choisir entre les deux.

Liverpool, le club préféré de Fayza Lamari

Au milieu de cette bataille entre Paris et Madrid, un troisième club avait également été approché : Liverpool. Dans une interview accordée à Marca après sa prolongation au PSG, Mbappé avait confirmé l’existence de discussions avec les Reds.

« J’ai discuté avec Liverpool parce que c’est le club préféré de ma mère. » Le Français précisait alors que sa famille avait déjà rencontré les dirigeants anglais lorsqu’il évoluait à Monaco, plusieurs années auparavant. Il présentait Liverpool comme un grand club, tout en précisant que les négociations décisives de 2022 s’étaient finalement concentrées sur le PSG et le Real Madrid.

Cette piste anglaise ne signifie donc pas que Liverpool était sur le point de recruter Mbappé. Elle montre plutôt que les préférences de sa mère avaient compté dans l’examen des différentes possibilités au moment où l’attaquant devait choisir son avenir.

Le Real Madrid encore menacé quelques jours avant le choix

La situation était particulièrement incertaine en mai 2022. Le 5 mai, Fayza Lamari avait démenti les informations annonçant un accord entre son fils et le PSG. Elle assurait alors que le Real Madrid restait la première option.

Deux semaines plus tard, le scénario s’est pourtant inversé. Mbappé annonçait finalement sa prolongation avec Paris jusqu’en 2025. Sa décision mettait fin à plusieurs mois de négociations et repoussait son arrivée à Madrid.

La mère du joueur avait joué un rôle direct dans ces discussions. Quelques jours avant l’annonce, elle indiquait avoir obtenu des accords avec les deux clubs et expliquait que la décision finale appartenait à son fils.

Le rêve madrilène finalement réalisé en 2024

L’épisode de 2022 n’aura finalement fait que retarder l’arrivée de Mbappé au Real Madrid. Le 3 juin 2024, le club espagnol annonçait officiellement un accord avec l’attaquant français pour cinq saisons.

Deux ans après avoir prolongé au PSG, Mbappé devenait donc officiellement madrilène. Il signait son contrat le 16 juillet 2024 avant d’être présenté devant plus de 80 000 supporters au Santiago Bernabéu.

Le rôle de Fayza Lamari aura ainsi marqué les deux épisodes : en 2022, elle a participé aux discussions qui ont maintenu le suspense autour du choix de son fils ; en 2024, elle a finalement vu celui-ci réaliser son projet madrilène.