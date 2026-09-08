Real Madrid – Inter : les Milanais, seuls invaincus des deux, débarquent au Bernabéu

L’Inter Milan aborde sa réception chez le Real Madrid sans la moindre défaite cette saison, contrairement à son adversaire du soir. La rencontre, programmée ce mardi 8 septembre à 21 heures au Santiago Bernabéu, ouvre la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027.

Un bilan à sens unique avant le coup d’envoi

Les Nerazzurri restent sur trois victoires en trois journées de Serie A, avec huit buts inscrits face à Monza, Cagliari et Naples. Ce sans-faute contraste avec le parcours madrilène : après un début de saison parfait en Liga, les hommes de José Mourinho ont concédé leur premier revers vendredi dernier, battus 1-0 à l’extérieur par le Betis Séville. Neuf points en quatre journées suffisent néanmoins à maintenir le club à la troisième place du championnat espagnol, où l’Inter occupe également la troisième position de son groupe de Ligue des champions.

L’entraîneur portugais a salué la réaction de son groupe après ce revers. « J’ai aimé la manière dont mes joueurs ont réagi », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une défense madrilène solide à domicile

Le rendement du Real au Bernabéu reste un point d’appui pour les Merengues. Sur ses deux réceptions de la saison, contre la Real Sociedad puis Malaga, le club a inscrit huit buts et n’en a concédé qu’un seul. Cette solidité défensive à domicile s’oppose à un secteur offensif italien en forme, porté par Lautaro Martínez, auteur du but de la victoire en toute fin de match contre Naples samedi dernier.

L’entrejeu madrilène aborde ce rendez-vous amputé de plusieurs éléments. Une sanction disciplinaire écarte pour ce match Arda Güler, Bernardo Silva et Eduardo Camavinga, tous trois sous le coup d’un carton rouge infligé lors de l’édition précédente de la compétition. Aurélien Tchouaméni, touché musculairement, complète la liste des incertitudes pour Mourinho.

Un duel européen à l’historique favorable au Real

Les deux clubs se sont déjà affrontés à dix-neuf reprises en compétition européenne. Le Real Madrid domine ce face-à-face avec dix victoires contre sept pour l’Inter, deux rencontres s’étant soldées par un nul. Sur les sept dernières confrontations, les Madrilènes l’ont emporté à six reprises, avec quatre succès consécutifs lors des dernières éditions.

Cette statistique historique n’efface pas l’écart de forme actuel entre les deux formations à l’entame de cette campagne européenne. L’Inter, champion d’Italie en titre, cherche à confirmer son début de saison abouti face à une équipe madrilène récemment freinée dans sa dynamique. Le club italien avait terminé sa dernière campagne continentale par une élimination face à Bodø/Glimt, un résultat que ce déplacement au Bernabéu doit désormais permettre de corriger. Le coup d’envoi de cette première journée de phase de ligue est fixé à 21 heures, heure locale, au Santiago Bernabéu.