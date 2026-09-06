Real Madrid - Inter Milan : Mbappé lance un défi à Thuram après son but

L’Inter Milan a battu Naples 3-2 ce samedi 5 septembre à San Siro, au terme d’une rencontre renversée en seconde période. Marcus Thuram a inscrit le but égalisateur à la 82e minute, avant que Lautaro Martínez ne signe le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Une remontée spectaculaire de l’Inter

Menés 2-0 par les Napolitains, tenants du titre de Serie A, grâce à des buts de Matteo Politano et Rasmus Højlund, les hommes de Cristian Chivu ont d’abord réduit l’écart par Lautaro Martínez avant que Thuram n’égalise d’une tête sur un centre de Carlos Augusto. L’attaquant argentin a ensuite inscrit un doublé personnel à la 91e minute, offrant la victoire aux Nerazzurri et infligeant à Naples sa deuxième défaite consécutive en championnat.

La performance de Thuram a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Selon le média italien Fcinter1908, Davide Frattesi, ancien milieu de l’Inter aujourd’hui à la Lazio, lui a écrit « Fort, fort, fort ».

Le message de Mbappé avant Real-Inter

C’est toutefois la réaction de Kylian Mbappé qui a le plus retenu l’attention. L’attaquant du Real Madrid, capitaine de l’équipe de France et ancien coéquipier de Thuram en sélection, a commenté le but en écrivant simplement « à mardi ».

Cette formule fait référence au match programmé le mardi 8 septembre entre le Real Madrid et l’Inter Milan, à l’affiche de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026-27. La rencontre se disputera au stade Santiago-Bernabéu, où évolue Mbappé depuis 2024.

Un duel entre deux internationaux français

Thuram et Mbappé, coéquipiers réguliers en équipe de France, se retrouveront donc dans des camps opposés pour cette entrée en lice européenne. Thuram, arrivé à l’Inter Milan en 2023 en provenance du Borussia Mönchengladbach, avait vu son équipe éliminée dès les barrages de la dernière campagne de Ligue des Champions, battue par le club norvégien du Bodø/Glimt en février dernier.

Le Real Madrid, tenant du record avec 15 titres continentaux, entamera de son côté sa campagne 2026-27 à domicile, avant de se déplacer à Rome pour affronter l’AS Roma en deuxième journée, le 14 octobre.