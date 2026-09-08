Le Real Madrid de Mourinho fait le break (2-0) face à l'Inter, Mbappé et Valverde décisifs

Le Real Madrid a rapidement pris les commandes de la partie et fait le break face à l’Inter Milan (2-0) ce mardi 8 septembre 2026 au stade Santiago Bernabéu, à l’occasion de la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Dans une rencontre disputée sous le signe des retrouvailles entre José Mourinho et son ancien défenseur intériste Cristian Chivu, les Merengues ont fait parler la poudre dès le premier acte pour concrétiser leur nette domination territoriale.

L’éclair Mbappé et le coup de canon de Valverde font sauter le verrou

Ce schéma tactique ultra-offensif s’est avéré payant d’entrée de jeu. Dès la 14ᵉ minute, Kylian Mbappé a trouvé la faille d’une frappe clinique à la suite d’une ouverture lumineuse en profondeur, inscrivant le tout premier but madrilène de cette campagne européenne. Lancés sur leur lancée, les hommes de Mourinho ont accentué la pression sur l’arrière-garde italienne. À la 23ᵉ minute, le capitaine Federico Valverde a fait le break d’une puissante tentative à l’entrée de la surface de réparation, laissant le portier intériste sans réaction et portant le score à 2-0.

Un pari défensif payant pour répondre au revers de la Liga

Désireux de rebondir après un premier revers subi en Liga face au Betis Séville (1-0) le 4 septembre dernier — qui avait stoppé une série initiale de trois victoires, dont un probant 4-0 contre Malaga —, José Mourinho a surpris en alignant une ligne défensive largement remaniée. Devant le portier Thibaut Courtois, le technicien portugais a fait confiance à une arrière-garde neuve composée de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella. Dans le cœur du jeu, Trent Alexander-Arnold, Brahim Díaz et Jude Bellingham ont épaulé le capitaine Federico Valverde, chargés d’alimenter un duo d’attaque tranchant formé par Vinícius Júnior et Kylian Mbappé.

L’Inter de Chivu sous asphyxie au Bernabéu

Face à cette entame madrilène étouffante, la réplique de l’Inter Milan s’organise avec difficulté. Cristian Chivu, qui doit composer avec les absences et un effectif également retouché, a aligné Josep Martínez dans les cages, protégé par une défense à trois formée par Benjamin Pavard, Yann Bisseck et Alessandro Bastoni. Dans l’entrejeu, la combinaison entre Andy Diouf, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Curtis Jones et Carlos Augusto peine à alimenter la paire d’attaque constituée de Marcus Thuram et du capitaine Lautaro Martínez, bien neutralisée par la charnière Konaté-Huijsen.

Un duel chargé de symboles à l’avantage de Mourinho

Ces retrouvailles chargées de symboles — seize ans après le triplé historique Coupe-Championnat-Ligue des Champions réalisé ensemble par Mourinho et Chivu à Milan en 2010 — tournent pour l’instant à l’avantage du stratège portugais. Alors que la rencontre se poursuit au Santiago Bernabéu avec cet avantage confortable de deux buts pour la Casa Blanca, ce départ idéal permet aux Madrilènes d’engranger de la confiance avant leurs prochaines échéances européennes prévues face à la Roma le 14 octobre et contre le RB Leipzig la semaine suivante.