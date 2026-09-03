Real Madrid : Mbappé et Bellingham, la paix après la tempête grâce à Mourinho

Kylian Mbappé et Jude Bellingham ne se parlaient quasiment plus au sortir de la saison 2025-2026. Trois matchs de Liga et quatre buts plus tard pour l’attaquant français, deux réalisations pour le milieu anglais, l’ambiance entre les deux hommes a changé, selon les informations de l’émission espagnole El Chiringuito.

Un froid installé pendant plusieurs mois

Les raisons précises du différend n’ont pas été détaillées par le média espagnol. Le calendrier, lui, est plus clair : le vestiaire madrilène a traversé une zone de fortes turbulences après le limogeage de l’entraîneur Xabi Alonso en cours d’exercice, un épisode qui aurait marqué Mbappé. Le Français aurait alors soupçonné plusieurs cadres de l’effectif d’avoir influé sur cette décision.

Le climat s’est ensuite dégradé sur plusieurs fronts. En avril, une dispute a éclaté à l’entraînement entre Bellingham et le défenseur Antonio Rüdiger, séparés par leurs coéquipiers en pleine préparation d’un match contre l’Alavés. Le journaliste Edu Aguirre avait alors évoqué « l’une des semaines les plus tendues au sein du vestiaire du Real Madrid« . Un mois plus tard, le 14 mai, Mbappé était sifflé par le public du stade Santiago Bernabéu contre le Real Oviedo, quelques minutes après avoir délivré une passe décisive à Bellingham.

Mourinho crédité de l’apaisement

Selon El Chiringuito, l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène a joué un rôle déterminant dans ce rapprochement. L’entraîneur portugais, réputé pour sa gestion directe des vestiaires, aurait recréé un dialogue entre les deux joueurs offensifs après des mois de distance.

Le Real Madrid a traversé une saison 2025-2026 sans trophée majeur, une première depuis plusieurs années pour un club habitué aux sacres en Liga et en Ligue des champions. D’autres frictions avaient été signalées dans l’effectif durant cette période, notamment autour de la relation entre Mbappé et Vinicius Junior, sans que leur résolution n’ait été confirmée à ce jour.

Une complicité déjà visible sur le terrain

Avant cette réconciliation rapportée par la télévision espagnole, les deux joueurs avaient montré des signes d’entente ponctuelle. La saison passée, ils s’étaient mis d’accord en amont d’un déplacement à Bilbao sur la répartition des tirs au but. Bellingham avait également pris la défense de son coéquipier français à plusieurs reprises, saluant sa contribution offensive malgré les critiques venues d’Espagne. Le Real Madrid n’a plus soulevé la Ligue des champions depuis son sacre de 2024 face au Borussia Dortmund. La stabilité entre Mbappé et Bellingham sera observée dès les prochaines journées de Liga.