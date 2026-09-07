Real Madrid : Mbappé et Mourinho sous pression après le raté contre le Betis

Kylian Mbappé a manqué un penalty à la 90e+4 minute contre le Real Betis, vendredi, entérinant la première défaite de la saison du Real Madrid (1-0). L’arrêt du gardien Alvaro Valles a privé les Madrilènes d’un match nul qui leur aurait permis de rester au contact du FC Barcelone au sommet de la Liga.

Une série de renversements en fin de match

La rencontre disputée au stade de La Cartuja, à Séville, avait basculé à la 81e minute sur un but de l’attaquant irlandais Troy Parrott, entré en jeu comme remplaçant une quinzaine de minutes plus tôt. Le Real a ensuite cru revenir au score grâce à une reprise acrobatique de Carlos Espi, finalement annulée pour hors-jeu après intervention de la VAR. Mbappé, auteur d’un tir sur la barre transversale peu avant, a obtenu un penalty après une faute de Natan sur Vinicius Junior, mais sa tentative a été repoussée par Valles, qui a célébré face au Français.

Une polémique arbitrale a suivi la rencontre : plusieurs anciens arbitres espagnols ont estimé que le défenseur Marc Bartra, qui gardait un pied hors de la surface au moment du tir avant de repousser le ballon sur le rebond, aurait dû entraîner une répétition du penalty selon la nouvelle réglementation de l’IFAB sur la projection des appuis. Le Comité technique des arbitres a néanmoins validé la décision de ne pas le faire rejouer.

Mourinho, encore en phase de démonstration

Cette défaite constitue un test pour José Mourinho, revenu sur le banc madrilène après un premier passage entre 2010 et 2013. Le Portugais vient de reprendre l’équipe et n’a pas encore le capital de confiance d’un technicien installé pour absorber une série de résultats décevants sans devoir opérer des choix radicaux, sur le système offensif ou sur certains statuts dans le vestiaire. Interrogé après la rencontre sur le penalty et le but refusé d’Espi, il a affirmé qu’il n’avait pas revu les images des deux situations. Il avait pourtant vivement critiqué l’arbitrage un peu plus tôt dans la soirée, jugeant l’application des cartons jaunes incohérente, et pointé la naïveté de son équipe face à des joueurs du Betis qu’il a jugés plus roublards, tout en refusant de désigner Mbappé comme le principal responsable du revers.

Le Real reste deuxième du championnat avec neuf points après quatre journées, à égalité avec le Betis, et perd l’occasion de recoller au FC Barcelone avant la réception prochaine de l’Inter Milan en Ligue des champions.

Une fracture qui dépasse le seul résultat sportif

Une partie du soutien madrilène nourrit une défiance persistante envers Mbappé, selon le journaliste Juanma Castaño, animateur sur la Cadena COPE. Il évoque une plaie encore ouverte chez certains supporters, qui n’auraient pas digéré les tergiversations du joueur avant sa signature libre en juillet 2024, après sept saisons au Paris Saint-Germain. Cette défiance s’ajoute à un début de saison individuellement solide pour l’attaquant français, auteur de quatre buts en autant de journées de Liga avant ce revers à Séville.