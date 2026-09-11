Real Madrid : Mourinho défend Mbappé avec une métaphore sur les « fruits »

Kylian Mbappé est de nouveau au centre des éloges de José Mourinho, qui a pris sa défense face aux critiques sur son apport collectif au Real Madrid. L’entraîneur portugais a comparé son attaquant à un arbre qui produit beaucoup de fruits, rappelant que ses statistiques offensives constituent une réponse importante à ses détracteurs.

La déclaration intervient alors que Mbappé est régulièrement interrogé sur son implication dans le jeu collectif madrilène. Le Français avait récemment rappelé que sa responsabilité première était de marquer, un domaine dans lequel il affiche déjà des statistiques importantes depuis le début de la saison.

« Kylian Mbappé est un arbre qui porte énormément de fruits, énormément de fruits », a déclaré Mourinho, dans la conférence de presse. Le technicien portugais a ensuite défendu l’idée qu’un attaquant aussi productif ne pouvait pas être considéré comme un problème pour son équipe. « Il a raison : un joueur qui marque 40 buts n’est jamais un problème pour une équipe », a-t-il ajouté.

Mourinho insiste sur l’apport collectif

Cette prise de position ne signifie pas que Mourinho réduit le rôle de Mbappé à ses statistiques. Quelques semaines plus tôt, après le triplé du Français contre la Real Sociedad, l’entraîneur avait déjà expliqué qu’il privilégiait une forte production offensive accompagnée de succès collectifs.

Le 26 août 2026, Mourinho avait ainsi estimé qu’il préférerait voir Mbappé atteindre 40 buts tout en remportant des trophées plutôt que 60 réalisations sans titre. Il avait aussi salué le travail de l’attaquant et sa volonté de contribuer au fonctionnement de l’équipe.

Cette vision rejoint d’ailleurs les propos tenus ensuite par Mbappé. Le Français a rejeté l’idée d’avoir à choisir entre ses statistiques personnelles et les trophées collectifs. Selon lui, le Real Madrid doit chercher à atteindre les deux objectifs : marquer et gagner.

Un début de saison déjà prolifique

Les chiffres expliquent aussi l’insistance de Mourinho sur l’efficacité de son attaquant. Le 26 août, Mbappé avait inscrit trois buts contre la Real Sociedad lors d’une victoire 4-1 du Real Madrid. Il avait marqué aux 40e, 60e et 80e minutes, permettant à son équipe de prendre définitivement l’avantage après une première période disputée.

Mourinho avait alors refusé de réduire la prestation de son joueur à son rôle de finisseur. Après cette rencontre, il avait également souligné sa capacité à participer à la construction lorsque le Real Madrid rencontrait des difficultés dans le jeu.

Quelques jours plus tard, le technicien portugais était même allé jusqu’à soutenir la candidature de Mbappé au Ballon d’Or 2026, après une Coupe du monde particulièrement réussie avec la France.

La nouvelle sortie de Mourinho prolonge donc une série de prises de position favorables à son attaquant. Face aux interrogations sur son jeu collectif, l’entraîneur madrilène choisit de rappeler une donnée simple : pour un avant-centre, la capacité à produire régulièrement des buts reste un élément essentiel de son apport à l’équipe.