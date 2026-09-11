Real Madrid : récompensé par les supporters, Mbappé fixe le cap pour la saison

Kylian Mbappé a reçu le prix de Joueur Cinq Étoiles Mahou du mois d’août du Real Madrid, après un vote des supporters du club. L’attaquant français en a profité pour afficher ses ambitions pour la suite de la saison.

Mbappé veut contribuer aux succès du Real Madrid

Récompensé pour ses performances du mois d’août, Mbappé a participé aux trois rencontres disputées par le Real Madrid sur cette période et inscrit quatre buts. Le club espagnol précise que cette distinction récompense ses prestations du début de saison.

Après avoir reçu son trophée à la Ciudad Real Madrid, le Français a évoqué les objectifs collectifs qui l’animent. « J’ai très envie d’aider l’équipe et de montrer que nous pouvons accomplir de grandes choses cette année », a-t-il déclaré, selon le Real Madrid.

L’attaquant a aussi insisté sur son attachement à son environnement madrilène. « Je sais que c’est un privilège » de porter le maillot du Real Madrid, a-t-il ajouté.

Mbappé a également évoqué l’intégration des nouveaux joueurs. Selon ses propos rapportés par le club, les recrues arrivent avec la volonté d’aider le Real Madrid et le travail collectif consiste à permettre à chacun de trouver sa place afin d’avancer dans la même direction.

Un cap déjà marqué par 100 matchs à Madrid

Cette nouvelle distinction intervient alors que Mbappé a déjà franchi un premier cap important dans son parcours madrilène. Le 24 avril 2026, il a disputé son 100e match avec le Real Madrid lors de la rencontre face au Betis.

À cette date, le Français comptait 85 buts et 66 victoires avec le club toutes compétitions confondues. Le Real Madrid indiquait alors que ses 100 apparitions se répartissaient entre la Liga, la Ligue des champions, la Coupe du Roi, la Coupe du monde des clubs et les différentes Supercoupes.

Son premier exercice à Madrid avait déjà produit des statistiques importantes : 44 buts en 59 matchs, avec deux trophées remportés, la Supercoupe de l’Europe et la Coupe Intercontinentale. Mbappé avait inscrit un but dans chacune de ces finales et décroché le Soulier d’Or pour la première fois de sa carrière.

Une nouvelle saison placée sous le signe des objectifs collectifs

La distinction reçue en août prolonge donc une série de récompenses individuelles pour Mbappé au Real Madrid. En mai 2026, le club l’avait également désigné Joueur Cinq Étoiles Mahou de la saison 2025-2026. Il avait alors terminé meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations et meilleur buteur de Ligue des champions avec 15 buts, pour un total de 42 buts en 44 matchs selon le Real Madrid.

Cette fois, son discours porte moins sur ses statistiques personnelles que sur ce qu’il souhaite accomplir avec ses coéquipiers. Le message adressé après son trophée d’août est clair : Mbappé veut participer aux succès du Real Madrid et poursuivre cette dynamique avec un groupe qu’il souhaite voir avancer collectivement.