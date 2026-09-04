Real Madrid : Troy Parrott brise l'invincibilité de Mourinho, Mbappé impuissant sur penalty

Un attaquant irlandais arrivé cet été a signé la première défaite du Real Madrid version José Mourinho. Troy Parrott a inscrit l’unique but de la rencontre à la 81e minute, offrant au Real Betis une victoire 1-0 ce vendredi 4 septembre 2026, à l’occasion de la 4e journée de Liga.

Un but qui brise une série parfaite

Jusqu’à cette rencontre disputée à Séville, Mourinho affichait un bilan sans défaite depuis son retour sur le banc madrilène. Le scénario a basculé lorsque Thibaut Courtois, auteur d’une parade décisive sur une première tentative de tête d’un joueur du Betis, n’a rien pu faire sur le rebond exploité par Parrott. L’attaquant de 24 ans, formé à Tottenham puis passé par l’AZ Alkmaar, disputait seulement son troisième match sous ses nouvelles couleurs.

Recruté cet été pour environ 20 millions d’euros en provenance des Pays-Bas, l’international irlandais devient le premier joueur du Betis à priver Madrid d’une victoire depuis le début de saison. Sa signature à Séville, actée en août, faisait suite à l’échec d’un transfert vers West Ham, dont l’offre avait été jugée insuffisante par l’AZ Alkmaar.

Mbappé manque le penalty de l’égalisation

Kylian Mbappé a eu l’occasion de sauver son équipe dans le temps additionnel, mais sa tentative sur penalty a été repoussée. Le capitaine de l’équipe de France, qui avait déjà manqué plusieurs occasions franches en première période, n’a pas su trouver la faille malgré une nette domination madrilène tout au long de la rencontre. Le Betis, de son côté, dispute cette saison sa première campagne de Ligue des champions depuis plusieurs années, qualifié grâce à sa 5e place en Liga la saison passée.

Un classement resserré en tête de Liga

Cette défaite constitue un coup d’arrêt pour Madrid, qui restait sur une série de résultats positifs depuis le début de saison sous la direction de son technicien portugais. Le club madrilène devra confirmer sa capacité à rebondir lors de la prochaine journée, dans un championnat espagnol où la lutte pour la tête du classement s’annonce disputée sur l’ensemble de l’exercice.