Romain Molina insinue un deal entre Eto'o et Infantino sur fond de dossiers FIFA gelés

Le lien entre Eto’o et Infantino remonte à plusieurs années, quand le patron de la FIFA aurait cherché à écarter le Camerounais de la présidence de la FECAFOOT. C’est ce que rappelle le journaliste d’investigation Romain Molinadans une publication diffusée le 10 septembre sur X, alors que plusieurs dossiers transmis à la commission d’éthique de la FIFA contre Eto’o resteraient sans suite.

Une publication qui relance les soupçons

Le journaliste affirme qu’Eto’o serait désormais l’un des soutiens les plus actifs d’Infantino, alors même que ce dernier aurait tout fait par le passé pour compromettre sa position à la tête de la fédération camerounaise. Selon Molina, le fait que les dossiers disciplinaires visant Eto’o restent sans suite n’a évidemment aucune coïncidence avec ce revirement. Il ajoute que d’autres dirigeants du football se trouveraient, selon lui, dans une situation comparable.

Ces dossiers concerneraient des soupçons entourant un match amical Russie–Cameroun disputé en octobre 2023. La presse camerounaise avait déjà évoqué un virement de 455 056 euros sur un compte personnel d’Eto’o. Le quotidien britannique The Times évoque depuis un second versement, cette fois de 112 514 euros, effectué sur un compte ouvert à la Qatar National Bank, à Doha. Les deux opérations réunies porteraient à plus d’un demi-million d’euros la somme ayant transité par ce compte, selon les éléments rapportés par le journal.

La FECAFOOT dénonce une campagne de dénigrement

Interrogée sur ce dossier, la Fédération camerounaise de football a défendu sa gestion des fonds issus des matchs amicaux. Elle indique que les décisions relatives à ces sommes auraient été prises collectivement, lors de comités d’urgence réunissant ses vice-présidents. L’instance parle d’une opération de dénigrement à son encontre et annonce vouloir engager des poursuites judiciaires contre certains de ses détracteurs.

D’anciens responsables de la fédération affirment avoir saisi la commission d’éthique de la FIFA il y a plus d’un an, sans avoir reçu depuis d’éléments sur une éventuelle suite donnée à leur signalement. Aucun document rendu public ne permet, à ce stade, d’établir que les fonds versés sur le compte personnel du président auraient ensuite été reversés à la fédération.

Un soutien affiché à quelques mois de l’élection FIFA

Le calendrier retient l’attention. Eto’o a récemment affiché son soutien à Infantino sur France 24, affirmant vouloir mobiliser les 54 fédérations africaines en faveur du dirigeant italo-suisse, candidat à sa propre succession lors de l’élection présidentielle de la FIFA prévue en mars 2027. Le président camerounais s’est également prononcé en faveur du projet FIFA Forward Enterprise, qui ouvrirait les actifs commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Élu à la tête de la FECAFOOT en décembre 2021, Eto’o avait pourtant vu son élection initialement contestée devant les instances sportives, avant d’être confirmée. Rien ne permet, à ce jour, d’établir un lien de cause à effet entre son soutien à Infantino et l’absence de décision de la commission d’éthique.