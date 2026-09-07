Rothen recadre Mbappé sur ses ambitions pour le Ballon d'or 2026

Jérôme Rothen a rejeté les prétentions de Kylian Mbappé au Ballon d’or 2026 lundi sur RMC. L’attaquant du Real Madrid avait affirmé en conférence de presse, à la veille du match face à l’Inter Milan en Ligue des champions, que cette saison pourrait être la bonne pour décrocher son premier Ballon d’or.

Une saison sans trophée collectif pointée du doigt

Le consultant de « Rothen s’enflamme » fonde son désaccord sur un constat statistique simple : Mbappé n’a remporté aucun titre collectif la saison passée avec le club madrilène. « Il n’y a personne qui pense que tu as été le meilleur joueur du monde sur la saison dernière« , a lancé Rothen à l’attaquant français lundi, jugeant que l’absence de trophée d’équipe disqualifiait sa candidature.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain s’attaque publiquement aux ambitions individuelles de Mbappé. Dès juin 2025, il avait déjà reproché à des joueurs de l’équipe de France de ménager leur capitaine plutôt que d’assumer une position claire sur le sujet.

Yamal et Dembélé cités comme références par le passé

Rothen avait développé cette comparaison plus tôt dans la saison, en pleine préparation du Real Madrid. « Il n’est pas du même niveau que Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé« , avait-il déclaré à cette occasion sur RMC Sport, plaçant les deux joueurs dans une catégorie différente de celle de Mbappé.

Dembélé, sacré Ballon d’or 2025 après avoir mené le PSG au triplé Ligue 1-Coupe de France-Ligue des champions, reste la référence que Rothen oppose régulièrement à Mbappé. Yamal, buteur et titré à plusieurs reprises avec le FC Barcelone, complète ce duo de tête évoqué par le consultant au fil de ses prises de parole.

Une position individuelle contestée par le staff madrilène

Le désaccord entre Rothen et Mbappé reflète une divergence sur les critères d’attribution du trophée. José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, avait pris position en faveur de son joueur fin août 2026, estimant que la récompense devait revenir au meilleur joueur du monde indépendamment des titres collectifs remportés. L’entraîneur portugais rappelait alors que Mbappé était devenu, l’été précédent, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Le Ballon d’or 2026 devrait être fortement influencé par la Coupe du monde organisée cet été en Amérique du Nord, une échéance qui pourrait redistribuer les cartes entre les principaux prétendants avant le verdict final.