BRICS : un policier fanfaronne sur le net et se fait limoger en Inde

Un agent de la police de Delhi a été démis de ses fonctions après avoir publié sur Instagram des vidéos de lui-même maniant des armes de service alors qu’il était en poste. Les faits se sont produits en marge du 18ᵉ sommet des BRICS, organisé les 12 et 13 septembre 2026 à New Delhi, qui avait réuni onze chefs d’État et de gouvernement, dont Vladimir Poutine et Xi Jinping, sous un dispositif de sécurité renforcé autour des hôtels logeant les délégations.

Des vidéos tournées en plein poste d’observation

L’agent, Deepak Bangar, rattaché à la cellule des étrangers du district Nord-Ouest de la capitale indienne, avait été détaché comme tireur d’élite sur la terrasse d’un hôtel cinq étoiles du centre-ville où logeaient plusieurs délégations. Dans une première vidéo, il apparaît en tenue civile, sa carte d’accréditation du sommet bien visible, manipulant une arme de poing tout en filmant les abords immédiats de l’établissement. Dans une seconde séquence, il est posté derrière la lunette d’un fusil de précision, avec en arrière-plan des installations réservées aux personnalités de haut rang.

Diffusées depuis le compte @jaat.bangar.0143, désormais fermé, les images ont rapidement circulé avant d’être signalées à la hiérarchie policière, suscitant de vives critiques d’internautes qui y ont vu une exposition risquée du dispositif de sécurité.

Suspension immédiate et enquête ouverte

Une fois l’affaire remontée jusqu’aux responsables, Bangar a été retiré de sa mission liée aux BRICS, suspendu sans délai et réaffecté à son district d’origine. Un officier supérieur de la police de Delhi, cité sous couvert d’anonymat, a indiqué qu’une enquête administrative avait été ordonnée pour établir dans quelles circonstances les vidéos avaient été tournées puis mises en ligne, précisant que des suites disciplinaires seraient engagées conformément au règlement. Selon plusieurs médias indiens, une troisième séquence montrerait également d’autres membres de l’équipe de guet déployée sur le même toit, l’un d’eux étant filmé en train d’observer les environs aux jumelles.

Un sommet sous haute tension diplomatique

Le sommet de New Delhi s’est tenu dans un climat marqué par les tensions au Moyen-Orient, poussant les membres des BRICS à adopter une déclaration commune appelant à la retenue et à la protection des populations civiles. La rencontre a également porté sur le commerce mondial, la réforme des institutions multilatérales et la coopération technologique entre les onze pays membres. À l’issue des travaux, l’Inde devait céder la présidence du groupe à la Chine pour l’année 2027.