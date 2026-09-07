Russie-Corée du Nord : le premier pont routier est ouvert

Le premier pont routier reliant directement la Russie et la Corée du Nord est entré en service ce lundi 7 septembre 2026. L’ouvrage franchit le fleuve Tumen, à la frontière entre les deux pays, et doit faciliter les échanges terrestres entre les deux voisins.

La mise en service a été lancée à distance par le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et son homologue nord-coréen Pak Thae Song, lors d’une cérémonie organisée lundi. Le pont, long d’environ un kilomètre, dispose de deux voies de circulation. Il porte le nom de Iakov Novitchenko, officier soviétique devenu une figure historique des relations entre Moscou et Pyongyang.

Un projet décidé en 2024

L’ouverture de cette liaison routière intervient un peu plus de deux ans après l’accord conclu par Vladimir Poutine et Kim Jong-un lors de leur rencontre à Pyongyang en juin 2024. Le chantier a officiellement débuté en avril 2025, après le lancement du projet par les autorités des deux pays.

Le nouvel ouvrage complète le pont ferroviaire de l’Amitié, construit dans les années 1950 et utilisé depuis 1959 pour les liaisons ferroviaires entre les deux pays. La nouvelle infrastructure doit permettre une circulation routière toute l’année et offrir une capacité supplémentaire pour le transport de marchandises.

Selon les autorités russes citées par TASS, le projet comprend aussi un nouveau poste-frontière automobile à Khasan. Cette installation compte dix voies et doit pouvoir traiter, à pleine capacité, jusqu’à 300 véhicules et plus de 2 300 personnes par jour.

Une liaison destinée à renforcer les échanges

Moscou présente le pont comme une infrastructure destinée à accroître les volumes de transport et à réduire les coûts logistiques. Les autorités russes estiment également qu’il pourra favoriser les échanges commerciaux et la coopération économique entre les deux pays.

La construction intervient dans un contexte de rapprochement marqué entre Moscou et Pyongyang. Leurs relations se sont renforcées depuis 2022 et les deux États ont conclu en 2024 un traité de partenariat stratégique global prévoyant une assistance mutuelle en cas d’agression.

Le pont porte enfin le nom de Iakov Novitchenko, un militaire soviétique qui, selon les récits historiques repris par les médias russes et nord-coréens, avait sauvé Kim Il-sung lors d’un incident à Pyongyang en 1946. Il aurait protégé le dirigeant nord-coréen en se plaçant sur une grenade qui venait d’être lancée dans sa direction.