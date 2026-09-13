Russie: Trump somme Zelensky d'arrêter de frapper les raffineries

Les frappes ukrainiennes sur les sites de diesel russes doivent cesser. C’est le message adressé dimanche par Donald Trump à Volodymyr Zelensky, en marge de l’Irish Open disputé sur son parcours de golf de Doonbeg, en Irlande — alors que l’armée ukrainienne multiplie depuis des mois des frappes de drones contre les raffineries russes, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière.

Une pénurie de diesel imputée aux frappes ukrainiennes

Interrogé sur ses échanges avec Zelensky après son entretien avec Vladimir Poutine, le président américain a été direct. « Mr. Zelensky doit faire une seule chose : arrêter de détruire le carburant diesel en Russie », a-t-il déclaré. Il a précisé que Kiev pouvait continuer à viser d’autres objectifs, mais pas les installations de diesel, « parce que cela provoque une pénurie ». Cette pénurie touche selon lui les marchés mondiaux du carburant, déjà fragilisés par la guerre américaine contre l’Iran, et non par le conflit russo-ukrainien.

Une double attaque a récemment visé des sites à Krasnodar et au Tatarstan, faisant deux morts et douze blessés selon les autorités régionales russes. La raffinerie de Kirichi, l’une des trois plus importantes du pays avec environ 355 000 barils traités par jour, a également été touchée, provoquant un incendie. Kiev justifie cette stratégie par la nécessité de priver Moscou des ressources finançant son effort de guerre, une campagne qui a entraîné un rationnement de carburant dans plusieurs régions russes.

Poutine évoqué avant l’appel avec Kiev

Trump a précisé avoir personnellement abordé le sujet avec le dirigeant ukrainien. « Nous avons parlé à Mr. Zelensky de cela », a-t-il ajouté, en soulignant qu’aucun pays du Proche-Orient n’était impliqué dans cette pénurie. Cette sortie intervient après un entretien téléphonique entre le président américain et son homologue russe, dont le contenu n’a pas été détaillé publiquement.

En 2025 déjà, une proposition américaine visant à geler pendant 30 jours les frappes réciproques sur les infrastructures énergétiques avait été évoquée entre Washington, Kiev et Moscou, avant d’être rapidement mise à mal par de nouvelles attaques russes contre le réseau électrique ukrainien.

Kiev sous le feu des missiles balistiques russes

Les bombardements sur la capitale ukrainienne se sont poursuivis ces derniers jours du côté russe. Dans la nuit du 8 septembre, des missiles balistiques russes ont frappé Kiev, blessant six personnes et provoquant des incendies dans cinq quartiers de la ville, selon les autorités locales. Cette attaque a mis fin à une brève accalmie observée pendant la visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, les frappes russes ayant repris dès leur départ. Une autre attaque, survenue le 1er septembre, avait déjà fait plusieurs morts dans la capitale.

Ces bombardements répétés visent en partie à perturber les axes logistiques empruntés pour l’acheminement des armes occidentales vers le front, tout en maintenant la pression sur la population de Kiev, alors que les stocks ukrainiens de missiles Patriot, seuls capables d’intercepter les tirs balistiques russes, restent limités.