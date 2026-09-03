Rwanda : des tenues jugées « indécentes » au concert de Diamond Platnumz déclenchent une polémique

Le contrôle vestimentaire imposé à l’entrée d’un concert de Diamond Platnumz a provoqué une polémique au Rwanda après le refoulement de plusieurs spectatrices le 29 août 2026 à Kigali. Des femmes venues assister au spectacle organisé près de la BK Arena affirment que leurs vêtements ont été considérés comme trop révélateurs par les personnes chargées de l’accès au site.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent certaines participantes confrontées aux contrôles à l’entrée. D’après les témoignages rapportés par la presse rwandaise, des spectatrices auraient dû se couvrir davantage pour pouvoir accéder à l’événement, tandis que d’autres n’auraient pas été autorisées à entrer.

La Police nationale rwandaise a réagi après la circulation d’images montrant le comportement de l’un de ses agents. Elle a présenté ses excuses et indiqué que le dossier était examiné avec les institutions concernées afin de déterminer les mesures à prendre.

Une seconde affaire à Rubavu

Un autre épisode, distinct de celui du concert, a alimenté les discussions quelques jours plus tard à Rubavu, dans l’ouest du Rwanda. Une vidéo tournée dans une gare routière montre deux policiers procédant à l’interpellation d’une jeune femme. Sa tenue, et plus précisément la longueur de sa jupe, a été présentée sur les réseaux sociaux comme étant à l’origine de l’intervention.

La réaction des autorités a cette fois conduit à l’arrestation des deux policiers apparaissant dans la séquence. La jeune femme a été mise hors de cause. Selon la déclaration de la police rapportée par les médias locaux, « les policiers apparaissant dans ces images ont été arrêtés et placés en détention ». Les autorités ont également demandé aux agents de ne pas reproduire ce type de comportement.

Les deux affaires sont donc différentes : les policiers arrêtés ne sont pas ceux qui contrôlaient l’entrée du concert de Diamond Platnumz. Leur succession en quelques jours a toutefois nourri le même débat sur les vêtements féminins et sur les critères utilisés pour considérer une tenue comme indécente.

Ce que prévoit la législation rwandaise

Le droit rwandais comporte des dispositions sanctionnant l’outrage public à la pudeur, mais celles-ci ne constituent pas une liste de vêtements autorisés ou interdits. Aucune longueur minimale de jupe n’y est fixée et le port d’une minijupe n’est pas, en lui-même, présenté comme une infraction spécifique.

La question de l’interprétation de ces dispositions n’est pas nouvelle. En 2022, Liliane Mugabekazi avait été arrêtée après la diffusion de photographies prises lors d’un concert à Kigali. Sa tenue avait alors été considérée par les autorités comme relevant d’un comportement indécent en public. Elle avait été libérée quelques jours plus tard. Cette affaire avait déjà suscité des interrogations sur l’application des dispositions relatives à la pudeur aux choix vestimentaires.

Le gouvernement réagit au débat

La ministre d’État chargée de la Jeunesse et des Arts, Sandrine Umutoni, est intervenue après les événements récents. Tout en appelant les jeunes à réfléchir aux choix vestimentaires et à leur rapport aux valeurs culturelles, elle a rejeté les comportements humiliants ou menaçants envers une personne en raison de ses vêtements.

Les réactions officielles ne font donc pas apparaître l’instauration d’un nouveau code vestimentaire national. La polémique actuelle porte davantage sur la manière dont les règles existantes sont interprétées et appliquées dans les espaces publics et lors d’événements.