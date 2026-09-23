Bénin-Afrique du Sud : nouvelle échéance pour l’affaire Kémi Séba

L’examen de la demande d’extradition de Kémi Séba vers le Bénin est reporté au 20 novembre 2026 par la justice sud-africaine. L’audience attendue ce mercredi 23 septembre à Pretoria n’a donc pas permis de trancher la requête introduite par les autorités béninoises.

Détenu en Afrique du Sud depuis le 13 avril 2026, Kémi Séba reste ainsi en détention dans l’attente de la prochaine étape de la procédure. Selon Afrik.com, aucune décision n’a été rendue sur son éventuel transfert vers le Bénin.

Une nouvelle échéance fixée au 20 novembre

La procédure d’extradition connaît un nouveau renvoi après plusieurs reports. Le tribunal de Pretoria devra désormais reprendre l’examen du dossier le 20 novembre. Cette audience concerne spécifiquement la demande formulée par Cotonou pour obtenir le transfert de Kémi Séba vers le territoire béninois.

Les autorités béninoises souhaitent que l’intéressé puisse répondre devant les juridictions nationales des faits qui lui sont reprochés. Afrik.com rapporte que les poursuites évoquées au Bénin portent sur des faits qualifiés d’« apologie de crimes contre la sûreté de l’État » et d’« incitation à la rébellion ». Ces qualifications relèvent des procédures engagées par les autorités béninoises et ne constituent pas une déclaration de culpabilité.

La demande d’extradition reste distincte des poursuites engagées contre Séba en Afrique du Sud. La justice sud-africaine doit déterminer si les conditions prévues par son droit permettent son éventuel transfert vers le Bénin.

Une autre audience prévue le 6 octobre

Avant le rendez-vous du 20 novembre, Kémi Séba devra se présenter devant la justice sud-africaine le 6 octobre. Cette audience porte sur le volet migratoire de l’affaire, selon Afrik.com.

Les autorités sud-africaines lui reprochent des faits liés à une tentative présumée de sortie irrégulière du territoire. Son visa aurait également expiré. Ce dossier implique un ressortissant sud-africain et fait l’objet d’une procédure distincte de celle engagée à la demande du Bénin.

Le calendrier judiciaire avait déjà été perturbé le 11 août. L’audience programmée à cette date n’avait pas pu se tenir après une panne d’électricité dans l’établissement pénitentiaire où Kémi Séba était détenu. Son transfert vers le tribunal n’avait alors pas pu être effectué, entraînant un renvoi au 23 septembre.

Une détention depuis avril

Kémi Séba a été arrêté en Afrique du Sud le 13 avril 2026, avec son fils, dans le cadre d’une opération qui a également conduit à l’interpellation d’un ressortissant sud-africain. L’Associated Press rapportait alors que les autorités sud-africaines avaient engagé des poursuites liées à l’immigration et à une tentative présumée de sortie du territoire. La même agence indiquait que le Bénin recherchait parallèlement son extradition après l’émission d’un mandat d’arrêt international. Le dossier comporte donc deux volets judiciaires distincts en Afrique du Sud : l’un concernant sa situation migratoire et l’autre portant sur la demande d’extradition formulée par le Bénin. À ce stade, aucune décision d’extradition n’a été rendue.