Saint-Hilaire-de-Chaléons : après un grave accident, une jeune femme héliportée vers le CHU de Nantes

Un accident a grièvement blessé une automobiliste de 20 ans à Saint-Hilaire-de-Chaléons, mardi 8 septembre 2026. La victime a été transportée par hélicoptère jusqu’au CHU de Nantes après avoir été dégagée de son véhicule par les secours.

Le choc s’est produit sur la route départementale 758, en Loire-Atlantique. Plusieurs véhicules étaient impliqués. Selon les informations du Service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44), les secours ont été alertés à 17 h 48. Les circonstances précises de la collision n’ont pas été communiquées.

La victime évacuée par hélicoptère

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que la conductrice de 20 ans ne pouvait pas sortir de son véhicule. Une opération de désincarcération a été nécessaire pour permettre sa prise en charge.

En raison de la gravité de ses blessures, la jeune femme a ensuite été confiée aux équipes médicales avant son transfert aérien vers le CHU de Nantes. Aucune information publique disponible ne précise actuellement l’évolution de son état de santé après son hospitalisation.

Trois autres personnes ont été prises en charge à la suite de la collision. Leurs blessures étaient moins sévères. Après un bilan réalisé sur place par le SAMU, leur transport vers un établissement hospitalier n’a pas été jugé nécessaire, selon les informations disponibles.

Dix-sept pompiers mobilisés sur la RD 758

L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours. Des membres de la Gendarmerie nationale ainsi qu’un représentant municipal d’astreinte étaient également présents sur les lieux.

La circulation sur la RD 758 a été interrompue pendant les opérations. Cette fermeture devait permettre aux équipes de secours d’intervenir et de sécuriser la zone de l’accident. Les automobilistes ont été dirigés vers un itinéraire alternatif durant l’intervention.

La RD 758 dessert plusieurs communes du secteur et permet de circuler entre Villeneuve-en-Retz et Port-Saint-Père. Aucun élément rendu public ne permet pour l’instant de déterminer les causes exactes de la collision ni d’établir les responsabilités des conducteurs impliqués.

Saint-Hilaire-de-Chaléons compte 2 422 habitants

Située dans l’arrondissement de Saint-Nazaire, Saint-Hilaire-de-Chaléons appartient à la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. Selon les données de l’Insee, la commune est rattachée à l’aire d’attraction de Nantes et au bassin de vie de Sainte-Pazanne.

La population municipale atteignait 2 422 habitants en 2023, contre 2 287 en 2017 et 2 075 en 2012, d’après l’Insee. Entre 2012 et 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons a ainsi gagné 347 habitants, soit une progression d’environ 16,7 %. La densité de population atteignait 69,2 habitants par kilomètre carré en 2023.