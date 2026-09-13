Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo réclame des sanctions après les chants visant Rúben Neves

La Saudi Pro League est sommée d’agir contre les supporters d’Al-Taawoun, à la demande de Cristiano Ronaldo. La star de l’Al-Nassr a interpellé la ligue saoudienne après des chants provocateurs visant le nom de Diogo Jota, décédé en juillet 2025, lors du match entre Al-Taawoun et l’Al-Hilal le samedi 12 septembre. Dans un commentaire publié sur les réseaux sociaux, Ronaldo a exigé une réaction ferme : « La ligue doit agir et punir ce genre de comportement de fans. Ce n’est plus du football, et il doit y avoir des limites. »

Les chants sur Jota provoquent la réaction de Neves

La rencontre disputée à Buraidah s’est soldée par une victoire écrasante de l’Al-Hilal, 6-0, portée par le triplé de Gabriel Martinelli et le doublé d’Ollie Watkins, dont le premier but a été offert par une passe de Rúben Neves. Mais la soirée a été entachée par un incident dans les tribunes : lors d’un arrêt de jeu, une partie du public local a scandé à plusieurs reprises le nom de Jota en direction de Neves, dans le but manifeste de le déstabiliser.

Le milieu portugais a d’abord répondu par des applaudissements ironiques avant de pointer le ciel du doigt, une manière de signifier aux supporters que son ami disparu observait la scène. Interrogé brièvement en zone mixte après le coup de sifflet final, il a lâché une phrase glaciale : « J’espère qu’ils n’iront pas prier après ce qu’ils ont fait. »

Une amitié forgée à Porto et Wolverhampton

Cette provocation touche une relation que le monde du football portugais connaît bien. Neves et Jota s’étaient liés d’amitié au FC Porto, avant de rejoindre ensemble les rangs de Wolverhampton en 2017. Même après le transfert du second à Liverpool, les deux hommes avaient conservé des liens quasi fraternels, jusqu’en sélection nationale. À la mort de Jota, victime d’un accident de la route en Espagne aux côtés de son frère André Silva, Neves avait porté son cercueil, hérité de son numéro 21 chez les Quinas et s’était fait tatouer une accolade entre les deux joueurs.

Une polémique qui dépasse le terrain

L’épisode a suscité une vague de critiques en Arabie saoudite. Le consultant Waleed Al-Farraj, sur le plateau de Rotana Sport, a jugé la démarche des supporters contraire aux valeurs sportives, estimant que s’en prendre à quelqu’un via le deuil d’un proche disparu n’a rien à voir avec une rivalité classique entre clubs.

L’appel de Ronaldo n’est pas isolé dans le paysage du championnat saoudien, où les chants de tribune ont déjà valu des sanctions par le passé : l’attaquant avait lui-même écopé d’un match de suspension en 2023 après avoir répondu par un geste obscène à des supporters scandant le nom de son rival Lionel Messi. Aucune décision officielle de la fédération saoudienne n’a pour l’instant été communiquée concernant les incidents visant Neves.