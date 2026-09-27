Serbie : Aleksandar Vucic annonce sa démission de la présidence

Le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé, dimanche 27 septembre, sa démission de la présidence de la République. Cette décision intervient alors que la Serbie se prépare à des élections législatives anticipées prévues le 25 octobre.

« Aujourd’hui est le jour où je présente ma démission », a déclaré Aleksandar Vucic lors de son allocution. Il a également remercié les citoyens serbes qui lui ont accordé leur confiance à deux reprises pour diriger le pays.

Cette démission ne signifie toutefois pas son retrait de la vie politique. Aleksandar Vucic a indiqué vouloir participer à la campagne pour les élections législatives après son départ de la présidence. La présidente du Parlement serbe, Ana Brnabic, doit assurer provisoirement les fonctions de chef de l’État.